Ryan Gosling desmiente los rumores sobre Nova y desvela qué personaje del Universo Marvel le gustaría interpretar

Ya han pasado once años desde que Nicolas Cage diese vida al Motorista Fantasma por última vez en la delirante 'Ghost Rider: Espíritu de venganza', que dirigieron Mark Neveldine y Brian Taylor, y que siempre defenderé a capa y espada. Desde entonces, el antihéroe marvelita no ha vuelto a pasearse por la gran pantalla, pero hay un actor al que no le importaría vestir la chupa de cuero para la ocasión.

A través de su cuenta de Twitter, Josh Horowitz anunció la emisión inminente de su entrevista a Ryan Gosling, que acaba de estrenar la divertidísima 'El agente invisible' de Netflix a las órdenes de los hermanos Russo. Pero este tuit, además del anuncio, contenía una exclusiva —o dos, según se mire— relacionada con el Universo Cinematográfico de Marvel.

Según afirma Horowitz, durante su conversación se hicieron eco de los rumores que situaban a Gosling como Nova en el MCU, los cuales fueron desmentidos por el actor. No obstante, el doblemente nominado al Óscar contactó de nuevo con el presentador de Happy Sad Confused para matizar que sí hay un héroe de La casa de las ideas al que le gustaría interpretar: Ghost Rider.

Next week my full chat w/Ryan Gosling for @MTVNews

But for now, an honest to goodness EXCLUSIVE.



Ryan and I chatted about the Nova rumors yesterday which he said aren’t true. BUT this morning Ryan reached out to me to say there is one superhero he wants to play...GHOST RIDER pic.twitter.com/1jnC5ht4UY