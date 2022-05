'Salvar al soldado Ryan': cómo la amistad entre Tom Hanks y Steven Spielberg estuvo a punto de dejarnos sin una de las mejores películas bélicas de la historia

Un repaso a los devenires del cine bélico durante los últimas tres décadas va a terminar conduciéndonos irremediablemente al año 1998, cuando se estrenó la maravillosa 'Salvar al soldado Ryan'. Un auténtico prodigio técnico, artístico y narrativo que un año después fue justamente recompensado con cinco Óscars, que incluyeron el de mejor dirección, y entre los que no figuró el galardón a la mejor película, que terminó injustamente en manos de 'Shakespeare in Love'.

Por supuesto, esta historia es ampliamente conocida, pero lo que tal vez no lo sea es el hecho de que el largometraje en cuestión, tal y como lo conocemos, pudo no haberse llegado a materializar debido a la profunda amistad que unía —y sigue uniendo— a Steven Spielberg y Tom Hanks. Un vínculo que impidió que trabajasen juntos hasta su incursión en la II Guerra Mundial.

Así explicó el motivo el propio Hanks en una entrevista con el medio Desert News en el 98.

"He visto amistades terminar por una mala experiencia de rodaje, y era muy reacio a hacerlo por eso. A veces me asombra conocer a este gran tipo y ser su amigo, así que no había valido la pena arriesgar nuestra amistad hasta ahora".