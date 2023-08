Shia LaBeouf asegura que rodaron 'Transformers 2' sin guión. Aun así, 'La venganza de los caídos' arrasó en taquilla

Quien me conozca o me haya leído por estos lares sabrá que soy un férreo defensor de la pentalogía de 'Transformers' dirigida por Michael Bay. Su sentido de la acción y el espectáculo y su innegable maestría audiovisual —nadie destruye cosas como el rey del Bayhem— convierten los cinco títulos en piezas que disfrutar en las mejores condiciones audiovisuales, pero he de reconocer que si tengo pegas con alguno de ellos, es con 'La venganza de los caídos'.

Adonde vamos no necesitamos guiones

A pesar de que la dramaturgia no sea precisamente el mayor reclamo de estos shows robóticos, la segunda parte de la franquicia cinematográfica basada en las figuras de acción de Hasbro convierte a las otras cuatro cintas en poco menos que obras de Shakespeare. Pero ojo, porque hubo un motivo de peso tras el amasijo de clichés, diálogos de bochorno y horrendos estereotipos raciales de su guión.

La razón, irónicamente, fue la falta de un libreto en condiciones a la hora de enfrentarse al rodaje; y esto no es una frase hecha, sino una realidad. Al menos, así lo explicó Shia LaBeouf, protagonista del filme, en una entrevista con Kevin McCarthy con motivo de la promoción de 'El lado oscuro de la Luna'.

"Se nos dio una fecha, se nos dio un montón de dinero, se nos dieron unos cuantos juguetes y no teníamos guión. Y había huelga de guionistas, así que no podías conseguir uno si lo querías".

El convulso escenario, que también afectó a largos como 'Quantum of Solace', fue caldo de cultivo para el desastre creativo. Y si subrayo lo de creativo es porque el caos no impidió a 'La venganza de los caídos' superar a su predecesora en taquilla, recaudando 836 millones de dólares —casi 130 más— y convirtiéndose en la tercera más taquillera de la saga, incluyendo a las recientes 'Bumblebee' y 'El despertar de las bestias'.

¿Quién necesita guiones teniendo máquinas gigantescas dándose piñazos?

