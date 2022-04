"Siempre he tenido que lidiar con ello y es repugnante". Millie Bobby Brown explota contra la prensa por sexualizarla desde que empezó 'Stranger Things'

La actriz de 'Stranger Things' y 'Enola Holmes', Millie Bobby Brown, apareció en el podcast "Guilty Feminist" esta semana y habló abiertamente sobre cómo la prensa y los usuarios de las redes sociales la han sexualizado a lo largo de su carrera, desde que tenía solo 12 años cuando debutó en la famosa serie de Netflix.

La actriz cumplió 18 años en febrero pasado y comentó que ya ha notado una diferencia en cuánto cómo ahora la sexualizan incluso aún más en los medios.

Brown agregó en la conversación:

“Creo que la edad no debería cambiar nada, pero es asqueroso y es real. Es una muy buena representación de lo que está pasando en el mundo y cómo se sexualiza a las jóvenes. He estado lidiando con eso últimamente, pero también lo he estado haciendo desde siempre. Los medios de comunicación y las redes sociales me crucificaron cuando tenía solo 16 años por usar un vestido ligeramente escotado en una entrega de premios. Pensé: ‘Dios mío, ¿es esto realmente de lo que estamos hablando? Deberíamos estar hablando de las personas increíbles que estaban allí en la entrega de premios’”.