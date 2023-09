Simon Pegg explica por qué falló su película favorita de la trilogía del Cornetto, llama "perezosos" a los que piden secuelas y adelanta nuevo proyecto con Edgar Wright

De igual modo que tenemos nuestras comidas de confort y nuestros lugares felices, también disfrutamos de un puñado de largometrajes concretos que son capaces de sanarnos el corazoncito y transportarnos a un lugar seguro y cálido en tiempos de caos. En mi caso, tres de ellos son los que componen la conocida como "trilogía del Cornetto" de Edgar Wright, compuesta por las geniales 'Shaun of the Dead', 'Hot Fuzz' y 'The World's End'.

No queda Cornetto, sólo masibon

Elegir una sola cinta del tríptico es una misión casi imposible, pero para Simon Pegg, protagonista de 'Zombies Party', 'Arma fatal' y 'Bienvenidos al fin del mundo' —lo siento, tenía que poner los títulos en español— la cuestión no entraña dificultad. Dejó clara su elección y el por qué de la misma durante una entrevista con Discussing Film.

"Ya sabes, mi favorita de la trilogía del Cornetto es 'Bienvenidos al fin del mundo' porque es la menos accesible para el público. Es la más oscura de las tres. Es la más desafiante, y me encanta la idea de poner al público en una posición en la que tengan que sentirse un poco incómodos".

Para regocijo de todos aquellos que hemos disfrutado de las colaboraciones entre Pegg y Wright, incluyendo la maravillosísima serie 'Spaced', el actor anunció que ya se encuentran trabajando en un nuevo proyecto. Eso sí, quien espere una cuarta "Cornetto" ya puede ir olvidándose.

"Siempre hemos trabajado en ideas originales, aunque las hemos construido alrededor de géneros existentes. Edgar y yo siempre estamos hablando de lo que haremos a continuación. Ninguno de los dos puede creer que hayan pasado 10 años desde 'Bienvenidos al fin del mundo'. Diré esto, no se trata de si haremos algo, sino de cuándo, porque ya hemos empezado a hablar de ello.

Edgar vino a mi casa el año pasado y empezamos a lanzar ideas. No será otra película tipo Cornetto, porque esas películas fueron específicamente variaciones de géneros que abordaron la idea de la masa frente al individuo. Queremos hacer algo completamente diferente. No queremos hacer una versión de películas de acción, ciencia ficción o terror. Queremos hacer una película que sea única, que exista fuera de la trilogía del Cornetto. Mi deseo es hacer algo muy diferente".

Pegg es plenamente consciente de que esto puede caer como un jarro de agua fría a su extenso fandom, pero tiene claro que estancarse no es una opción.

"Corremos el riesgo de decepcionar a la gente. Nos llegan muchos mensajes pidiendo hacer secuelas de las tres películas. Siento que es un impulso perezoso que la gente abrace lo conocido y simplemente acepte lo mismo otra vez. Me siento muy halagado por eso, y siempre es edificante que la gente diga: 'Oh, nos encantaría ver más'. ¡Lo entiendo! Pero lo que realmente necesitamos es algo nuevo. Necesitamos nuevas ideas. Necesitamos desafíos".

Que llegue más pronto que tarde.

