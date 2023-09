Steve Martin responde a las declaraciones de Miriam Margolyes sobre su "terrible" escena en 'La pequeña tienda de los horrores'

La actriz Miriam Margolyes (a la que recordaréis por interpretar a la profesora Sprout en la saga 'Harry Potter') actuó hace casi 40 años junto a Steve Martin en 'La pequeña tienda de los horrores'. La actriz relató que la experiencia de trabajar junto al actor fue "brillante pero terrible" y Martin ha respondido con su propia versión de los hechos.

"Tuve muchísima precaución"

'La pequeña tienda de los horrores' de 1986 probablemente haya calado más hondo que su predecesora de 1960. La recordada comedia de terror es uno de los musicales más divertidos de los 80 y está llena de escenas y personajes memorables, como el dentista interpretado por Steve Martin.

Recientemente, la actriz Miriam Margolyes publicó sus memorias en el libro 'Oh Miriam: Stories From An Extraordinary Life', donde desveló cómo fue rodar la escena en la que el personaje de Martin le cierra la puerta en las narices y le da un puñetazo:

"Me pasé el día viendo cómo me estampaban la puerta en la cara, recibiendo bofetadas, golpes y puñetazos sin ningún tipo de arrepentimiento de un antipático Steve Martin. Quizás estaba actuando según el método. Llegué a mi casa cabreada y con un tremendo dolor de cabeza".

Margolyes definió la actuación de Martin como "innegablemente brillante pero terrible para mí". El aludido se sorprendió al enterarse de la visión de la actriz y respondió con la suya:

"Cuando leí el relato peyorativo que hizo Miriam Margolyes de nuestra escena en 'La pequeña tienda de los horrores', me quedé muy sorprendido. Yo creía recordar que habíamos tenido una buena comunicación como actores profesionales. Tengo que objetar con la insinuación de que le hice daño y fui descuidado con las escenas de riesgo.

Me acuerdo de tener muchísima precaución con el puñetazo falso, la misma precaución que tendría con cualquier escena así. Ella me aseguró que estaba bien, hicimos un par de tomas buenas y paramos. Nunca hubo contacto físico entre nosotros, ni accidental ni de ningún tipo, ni en esta escena ni en ninguna".

Martin también señaló como testigos de la situación al equipo de cámara, el coordinador de especialista, el supervisor de guion, los extras y Frank Oz, el director, que confirma el relato de Martin:

"Yo siempre ensayo las escenas físicas muy lentamente. La escena incluía un puñetazo falso. Lo que (Margolyes) cuenta es desconcertante. No es el Steve que conozco. Siempre ha sido muy profesional y respetuoso con todo el mundo en los rodajes".

