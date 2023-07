'Superman: Legacy' descubre a tres nuevos superhéroes confirmados por James Gunn (y no son los que estás imaginando)

Justo cuando creíamos que 'Superman: Legacy' ya había enseñado todas sus cartas con la elección de David Corenswet como Superman y Rachel Brosnahan como Lois Lane, James Gunn ha confirmado que no será una película en solitario del superhéroe. Vamos, que el Gunniverse (nombre no oficial, claro) empieza rechazando la sencillez para abrazar el crossover multitudinario. Que no pare la fiesta.

Todos los superhéroes, a la vez

El primero de los actores confirmados ha sido Nathan Fillion, que después de pasearse por 'Guardianes de la Galaxia 3' (ya hizo lo propio en la 2) y saber lo que es una serie de éxito con 'The rookie' mientras los fans aún lloramos 'Firefly', ahora se pondrá el manto de Linterna Verde. Eso sí, recordad que hay muchísimos Linternas Verdes, no tiene por qué ser Hal Jordan, ni mucho menos.

Por su parte, Isabela Merced, que hace no tanto fue Dora la Exploradora en 'Dora y la ciudad perdida' y tendrá una aparición en la próxima 'Alien', ha sido confirmada como Hawkgirl. Los fans del Arrowverso o 'Smallville' ya conocen de sobra al personaje, que lleva dando vueltas en una u otra iteración desde 1940. Ahora luchará junto a Superman en una película que -esperemos- no parezca dar todo de sopetón.

Finalmente tenemos a Edi Gathegi, viejo conocido de la saga 'Crepúsculo' al que últimamente hemos visto en 'Para toda la humanidad' y que hará de Mister Terrific, aunque no se sabe si Terry Sloane o Michael Holt (ambos personajes comparten el mismo nombre). Probablemente sea el segundo, considerado el tercer hombre más listo del mundo, pero son personajes relativamente oscuros para el público que hacen pensar si Gunn sabe bien lo que está haciendo.

Para dar vida y color a 'Superman: Legacy', parece que el director ha decidido que su Universo DC esté repleto de personajes secundarios con capa. No es mala idea, pero habrá que ver si el público reacciones con amor o con absoluto cansancio al tener que aprenderse los nombres de tres personas en mallas más. Aún nos quedan unos añitos para saberlo.

