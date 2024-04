"Tengo miedo de lo que te va a pasar". Jodie Foster advirtió a Robert Downey Jr sobre su macabro futuro en los años 90

En 1995, Robert Downey Jr no solo estaba pasando por uno de sus momentos más bajos creativamente hablando (según se cuenta, había perdido todas las ganas de hacer cine), sino que, además, estaba pasando por uno de los puntos más álgidos de su adicción. De hecho, el año siguiente le arrestaron por posesión de heroína, cocaína, crack y una pistola Magnum que llevaba en su coche, a toda velocidad, por las carreteras de Hollywood. Uno puede pensar que nadie se había dado cuenta, pero ni mucho menos: todo Hollywood lo sabía.

Ups and downeys

Fue ese mismo año, 1995, cuando el actor fue fichado para co-protagonizar 'A casa por vacaciones' junto a Holly Hunter. La película fue la segunda como directora de Jodie Foster tras 'El pequeño Tate', y quedó maravillada con las dotes de improvisación e interpretación de Downey Jr. Pero claro, inevitablemente le veía a punto de caer en el lado más oscuro de Hollywood, y quiso advertirle sobre lo que, a esas alturas, era obvio.

Según cuenta Foster en Esquire, durante el rodaje le llevó a un lado y le dijo "Mira, no puedo estar más agradecida por lo que has dado en esta película. Pero tengo miedo de lo que te va a pasar después. Ahora eres increíblemente bueno sosteniéndote en la cuerda floja. Pero es una situación realmente precaria, y no estoy segura de cómo va a terminar". Spoiler: mal. Acabó mal.

De hecho, en 2001 acabó encarcelado y los productores de 'Ally McBeal', con la que estaba consiguiendo premios y reconocimiento, le echaron inmediatamente. Aún faltaban cinco años para ser 'Iron Man'. Foster, una década antes, sabía que esto podía pasar, e intentó evitarlo con todas sus fuerzas.

Lo que era interesante de él es que que era un genio, había más creatividad en su meñique del que tendré en toda mi vida, pero no tenía disciplina. Todo ese talento maravilloso se caía de sus brazos en el agua haciendo un desastre. Pero estaba en algún sitio, ¿no? Porque ahora es alguien disciplinado casi como manera de supervivencia.

Y tanto: no solo Marvel le ha dado la oportunidad de tener el reconocimiento del público (lo suyo costó convencer a los ejecutivos), sino que 'Oppenheimer' le ha valido su primer Óscar, demostrando, ya de paso, que Hollywood ha sabido perdonarle. Ha tenido que pasar por el infierno, pero, por suerte, tenía camino de vuelta.

