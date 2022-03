'The Batman' tendrá precuela: el Enigma de Paul Dano tendrá su propia historia de orígenes en un cómic escrito por el propio actor

Dos semanas después del estreno de 'The Batman', la película de Matt Reeves no sólo continúa amasando millones de dólares en todo el mundo —de hecho, ya ha superado la barrera de los 500 millones de dólares—; también sigue prometiendo un futuro de lo más prometedor para los aficionados a las aventuras del hombre murciélago que han disfrutado de su propuesta más realista y oscura que nunca.

Después de que la gente de HBO Max haya dado luz verde al spin-off televisivo centrado en el Pingüino de Colin Farrell, y de que el propio Reeves haya confirmado que la segunda serie de 'The Batman' ha dado un giro de 180º para dejar atrás al GCPD y adentrarse en las las instalaciones de Arkham Asylum en clave de terror, la gente de DC ha anunciado una nueva precuela en forma de cómic.

Este se titulará 'Enigma: Año uno' y, como sugiere su nombre, será una historia de orígenes centrada en el villano principal del último largometraje de la franquicia. Pero, claro, no os estaría contando esto si no hubiese un giro interesante de por medio; y este está relacionado directamente con el autor, que será el mismísimo Paul Dano, quien parece haberle cogido cariño a su desquiciado personaje.

Para quien se pregunte qué diantres sabe Dano de escribir, cabe recordar que es el responsable —junto a su pareja Zoe Kazan— del libreto de 'Lo que arde con el fuego'; el notable largometraje que dirigió él mismo, basado en la novela de Richard Ford y protagonizado por Ed Oxenbould, Jake Gyllenhaal y Carey Mulligan. El beneficio de la duda, desde luego, lo tiene.

A new Riddler comic book hits stores this October with "Riddler: Year One". Written by Paul Dano, unmask your first look here and see #TheBatman only in theaters now. pic.twitter.com/cGEjJJzbAw