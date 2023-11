"¿Una versión vampírica de la Viuda Negra?". Scarlett Johansson se pronuncia sobre su posible regreso a Marvel

En el multiverso de Marvel todo es posible y no son pocos los fans que no pierden la esperanza de volver a ver en las futuras películas del UCM a personajes que ya han pasado a mejor vida. En el caso de Scarlett Johansson, que hoy cumple 39 años, la actriz opina que sería un milagro que volvamos a ver a su superheroína.

Natasha is (not) back

Pese a cómo terminaron las cosas en 'Vengadores: Endgame', pudimos ver a Natasha Romanoff una vez más en su aventura en solitario 'Viuda Negra'. Además, la serie 'Loki' ha avivado las esperanzas de algunos fans para poder volver a ver en pantalla algunos de los personajes caídos en combate.

No obstante, Scarlett Johansson no tiene tan claro que el futuro de su personaje esté entre los planes de Marvel. Recientemente, Johansson fue entrevistada en Today para presentar su nueva línea de cremas de cuidado para la piel y su próxima película 'Tower of terror' (efectivamente, la adaptación de la atracción de Disneyland).

Cuando el presentador le preguntó si volveríamos a ver a Natasha próximamente, la actriz de 'Lost in translation' respondió con evasivas y concluyó que sería un milagro que eso pasase:

"¿Como un vacío legal? A mí me parece que ese era su final, ¿no? Es decir, ¿cómo podrías volver? ¿Quizá una versión vampírica del personaje? (...) Sería un milagro (que Viuda volviera). Un auténtico milagro de Marvel. Sería maravilloso aunque, ¿quién sabe? No estoy segura".

Al final, Johansson no dio un "no" rotundo pero, vista la irregular taquilla de los últimos estrenos de Marvel (en especial, 'Quantumania' y 'The Marvels'), no solo el futuro del personaje sino también el del UCM se antoja incierto.

