Wes Anderson desvela que Gene Hackman solo estaba preocupado por lo pequeño que era el cheque durante el rodaje de 'Los Tenembaums'

A la hora de hablar de los intérpretes que están en una película a verlas venir utilizamos mucho la expresión "estaban ahí por el cheque". Los ejemplos son casi infinitos, aunque pocos la representan mejor que Michael Caine en la cuarta entrega de 'Tiburón', que llegó a afirmar que no ha visto la película pero era terrible pero sí había visto la casa que construyó y era fantástica. Ahora, un nuevo nombre se une a este "Coge el dinero y corre" particular, y su nombre os va a sorprender: Gene Hackman.

Una familia de genios

Allá por 2001, Hackman co-protagonizaba la siguiente película de Wes Anderson tras su primer éxito, 'Academia Rushmore': la conocida y lareada 'Los Tenembaums', con uno de sus clásicos repartos corales. Compartían pantalla Anjelica Huston, Ben Stiller, Gwyneth Paltrow, Luke Wilson, Owen Wilson, Danny Glover y Bill Murray, todos ellos bajando su caché notoriamente a cambio de tener la oportunidad de salir en una película del director.

Lo que no sabíamos es que hubo mal rollo en el plató entre Hackman y Anderson, según ha contado el director a The Sunday Times. Y el motivo fue, efectivamente, que el cheque no era lo suficientemente grande: "Gene estaba muy molesto por el dinero. Estaba furioso. De hecho, ni siquiera quería hacer la película, de todas formas. Hablé con él al respecto, no me achanté. Y todos los demás dijeron que sí al sueldo, así que Gene simplemente siguió la corriente, y se convirtió en nuestra manera de trabajar".

Después de la película no nos hemos vuelto a decir ni una palabra. De hecho, se fue sin decir adiós. Estaba cabreado, tuvimos fricción. No lo disfrutó. Yo era probablemente muy joven y era molesto para él.

Si al director le sirve de consuelo, Hackman sí salió de la premiere contento: "Le gustó, pero me dijo que no la entendía mientras estábamos rodando. Ojalá le hubiera enseñado diez minutos al poco de empezar el rodaje. Entonces, quizá, hubiera dicho 'Vale, lo pillo'". Con lo que al director le gusta juntarse siempre con la misma gente, hubiera sido un fabuloso añadido al Wes-verso. ¡No se le puede caer bien a todo el mundo!

