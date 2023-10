Por qué Bill Murray no está en 'Asteroid City' y solo actúa en una escena eliminada. Wes Anderson explica lo ocurrido con uno de sus actores favoritos

A más de un espectador no se le pasó por alto la ausencia de Bill Murray en 'Asteroid City'. Habitual en el cine de Wes Anderson, el actor no pudo actuar en la película porque se contagió de Covid, aunque luego pudo grabar una breve escena que quedó fuera del montaje final.

"Tuvo que perdérselo"

Wes Anderson es uno de esos directores que repite actores en cada una de sus películas. Gente como Edward Norton, Tilda Swinton o Bill Murray son nombres recurrentes en su filmografía y cuenta con ellos siempre que puede.

No obstante, Bill Murray no apareció en 'Asteroid City' como estaba previso, sino que su papel fue a parar a Steve Carell. El propio director explicó recientemente que no pudo contar con él porque enfermó de Covid:

"Se supone que Bill saldría en la película. Está feo decirlo, pero creo que es necesario en este caso porque hubo bastante confusión con lo que pasó con él. Iba a interpretar al gerente del hotel que finalmente interpretó Steve Carell y Bill pilló el Covid cuatro días antes de empezar el rodaje. Estaba en Irlanda y teníamos que cuadrar los horarios de demasiadas personas para esta película.

Para cuando Bill consiguiera superar todos los protocolos de Covid, la gente con la que compartía las escenas ya se habría ido. Aparte de que él estaba muy enfermo. Así que Bill tuvo que perdérselo y en su lugar vino Steve Carell, que lo hizo genial".

No obstante, se las ingeniaron para que Murray pudiera aparecer brevemente, en una escena eliminada que grabó cuando por fin pudo viajar al set de la película en España, justo antes de que se retiraran los decorados.

Se trata de una escena metacinematográfica, donde el protagonista de 'Life Aquatic' interpreta a Jock Larkings, el jefe de una corporación de aeronáutica ficticia, y al actor que le da vida, Tab Whitney. La escena se puede ver en Yotube y la película está disponible de alquiler en plataformas como Rakuten TV o Movistar+.

