William Shatner no solo consiguió ser el Capitán Kirk de 'Star Trek'. También propuso una gran mejora en la serie de ciencia ficción

Uno de mis datos favoritos de las grandes franquicias de ciencia ficción es el hecho de que originalmente el Capitán Kirk de William Shatner no iba a haber sido el protagonista de 'Star Trek'. Como todo trekkie sabe la serie iba a ser liderada por Jeffrey Hunter como Christopher Pike. Sin embargo, tuvieron que cambiar los planes originales y acabó siendo protagonizada por Shatner.

En una charla durante el SXSW y preguntado sobre cómo consiguió el papel de Kirk, Shatner recordó qué pasó con 'La jaula' (The Cage), tal como se tituló el piloto original de la serie y cómo su "fracaso" le vino en su beneficio.

El actor arrancó hablando de cómo dicho piloto no convenció a los ejecutivos:

«Presentaron el piloto a NBC y hubo ese momento en el que los dioses —en esta caso los ejecutivos de NBC— decidían comprar o no comprar. Comprar o no comprar, ¡esa es la cuestión! Dijeron "No, no vamos a comprarlo, porque no nos gusta. Pero nos gusta la idea. Así que reescribid, cambiad el reparto y os daremos dinero para ello". Nunca había oído hablar de que eso ocurriese antes.»

Más ligereza, por favor

Algo que, en realidad, si bien es inusual no es tan raro como nos quiere hacer creer Shatner en el negocio televisivo. Pero más allá de eso, el caso es que Gene Roddenberry y compañía se pusieron manos a la obra y empezaron a hacer los deberes. Entre las tareas estuvo buscar a un nuevo capitán. Este, además, tenía ideas para cambiar el tono de la serie:

«Así que fueron a buscar a un nuevo capitán. Yo estaba en Nueva York trabajando. Me llamaron y dijeron, "¿Podrías venir y ver el piloto?", con la idea de que yo fuese el capitán. Vi el piloto [y pensé] "Dios mío, esto es realmente bueno. ¿Por qué no lo compraron?". Aunque [los actores] eran un poco pesados. Era, [con tono sobrio] "Timonel, gira a estribor". Habéis pasado cinco años en mitad del espacio, ¿no dirías "Hey, George, gira a la izquierda"? "¡Viene un meteorito!"... "Bien, ¡quítate de en medio!" Así que añadí un poco de ligereza. Entonces se vendió. Esa es la respuesta.»

O, como también dijo Shatner en la misma conversación, fue cuestión de puro talento (suyo). De esta manera, NBC produjo ese segundo piloto basado en el guion de 'Un lugar jamás visitado por el hombre' (Where No Man Has Gone Before), el que se emitiría como tercer episodio de la serie y donde veríamos los resultados de esa reescritura casi completa que sufrió 'Star Trek'.

