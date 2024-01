Las dos películas no aptas para menores de 18 años que arrasan en Amazon Prime Video y son lo más visto en la plataforma

Estos días se ha dado una curiosa casualidad en Amazon, ya que las dos películas más vistas en Prime Video son títulos que recibieron la calificación R en Estados Unidos, lo cual supone que no sean aptas para menores de edad y que en el caso de verlas en cines tengan que estar acompañados por un adulto. Obviamente, eso no sucede en el caso del streaming, algo que seguramente haya ayudado a impulsar a 'Saltburn' y 'After. Aquí acaba todo' a lo más alto en España -aunque justo es destacar que ambas llevan el aviso 18+ en la plataforma-.

Dos películas muy diferentes

La película protagonizada por Barry Keoghan que tanto ha dado de lo que hablar estas últimas semanas mantuvo el número 1 en Prime Video España hasta este pasado 6 de enero. Ese día fue destronada por 'After. Aquí acaba todo', quinta y última entrega de la franquicia romántica protagonizada por Josephine Langford y Hero Fiennes Tiffin.

Es cierto que a priori el tipo de público que atrae cada una de ellas no se solapa necesariamente, pues 'Saltburn' contaba con el atractivo de ser el nuevo largometraje de la Emerald Fennell tras su triunfo con 'Una joven prometedora', contando además con un reparto bien llamativo en el que también participan Jacob Elordi, Rosamund Pike o Richard E. Grant. Además, se trataba de un estreno director en Amazon Prime Video en el caso español.

Por su parte, 'After. Aquí acaba todo' está más orientada al público adolescente pese a esa calificación por edades y antes pudo verse en cines. De hecho, en España recaudó ya 1,2 millones de euros, siendo uno de los países donde mejor funcionó comercialmente, pero se ve que no pocos esperaron a su lanzamiento en streaming para disfrutar de ella.

Eso sí, el liderazgo de 'After. Aquí acaba todo' fue breve, pues 'Saltburn' ya ha recuperado el número 1 en Prime Video.

En Espinof: