La impresionante película de acción que se merendó a 'John Wick' en 2014: llega a Amazon Prime Video el contundente justiciero de Denzel Washington que pronto regresará por última vez

Da la sensación desde hace tiempo que Prime Video es la plataforma que renueva sus títulos de catálogo con mayor asiduidad. Hace apenas unos días os comentaba que ya podéis ver allí una de las comedias más divertidas de la historia y ahora acaba de llegar a Amazon la impresionante película de acción que se merendó a la primera entrega de la saga 'John Wick' en 2014 y que muy pronto estrenará su tercera y última entrega.

Un justiciero tan veterano como convincente

Con Denzel Washington como gran estrella de la función, 'The Equalizer: El protector' supuso el salto a la gran pantalla de una popular serie de televisión de los 80 con Edward Woodward dando vida a Robert McCall. Aquí ese personaje fue a manos del doblemente oscarizado actor, quien supo amoldarse muy bien a un rol mucho más físico pese a que cumplió 60 años el año de su estreno.

'The Equalizer' llegó a los cines el 26 de septiembre, prácticamente un mes antes del lanzamiento de 'John Wick'. Ambas fueron indiscutibles éxitos comerciales, pero la primera cerró su paso por cines con unos ingresos mundiales de 192 millones de dólares, mientras que el espectáculo liderado por Keanu Reeves tuvo que conformarse con 86. Luego es verdad que esta segunda saga ha ido creciendo en taquilla de forma clara -de ahí que 'John Wick 5' sea inevitable aunque artísticamente sería mejor no hacerla-, mientras que 'The Equalizer 2' se tuvo que conformar con 190 millones.

Algo que destaca en 'The Equalizer' es la precisa y elegante puesta en escena de Antoine Fuqua, quien presta especial atención a las coreografías de los momentos más trepidantes en lugar, buscando además un acabado visual más trabajado de lo habitual en este tipo de producciones. Se agradece algo así, pues todavía son muchos los que siguen tirando de montaje para intentar adecentar secuencias que daba la sensación de que querían quitárselas de encima en lugar de hacer que brillen con luz propia.

Además, Washington encaja como un guante en este tipo de personaje, especialmente cuando toca pasar a la acción, pues no pasa nada por reconocer que el interés baja en el segundo acto de 'The Equalizer', en parte por unos diálogos poco memorables, también porque la presencia de la acción decae. Y no me olvido tampoco de la prácticamente nula presencia de Chloë Grace Moretz, un personaje clave, tanto en lo referente a la construcción de la historia como en la buena química que muestra con el protagonista de 'Día de Entrenamiento'.

En Espinof | Las 12 mejores películas de acción y thrillers de 2023 (hasta ahora). John Wick, Ethan Hunt, sorpresones coreanos y más