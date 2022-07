Qué ver en Amazon Prime Video: una joya indie llena de misterio, terror gélido y drama estremecedor

La independencia extrema resulta tan limitante y extenuante como, paradójicamente, liberadora. En ese contexto parece moverse mejor un cineasta como Jim Cummings, alguien de quien Espinof ha contado sus bondades en el pasado con obras como 'The Beta Test'. Incluso aunque las limitaciones o su particular tono puedan ser de entrada dificultosa para muchos, no hay duda de que sus películas son, en su mayor parte, como él quiere que sean.

Y esa decisión es la que las vuelve tan refrescantes, incluso aunque puedan verse ciertas fracturas. Pero su imperfección también es parte del encanto. Cumming parece también interesando en imperfecciones morales y humanas, y por eso resulta hasta apropiado que sus cintas lo sean. Así se vuelven tan interesantes como 'El lobo de Snow Hollow', su pequeña incursión al terror que podemos encontrar en Amazon Prime Video.

Dentro del humano hay un lobo

Entre dramas y sátiras, 'El lobo de Snow Hollow' destaca por esa desviación hacia el género y las películas de monstruos, aunque no tarda en pisar terreno familiar. Primero comenzamos con un fascinante y bien medido prólogo, donde se nos presenta una amenaza a plena "luz" de luna llena que está dejando cadáveres a su paso.

Resulta irreal, pero la sospecha apunta también hacia un lobo, o incluso un hombre lobo, dada la violencia y la particularidad de las heridas. El departamento de policía de este pequeño pueblo deberá indagar en lo sucedido, mientras el oficial al mando, interpretado por Cummings, lidia también con problemas personales como cuidar de su hija adolescente, vigilar a su débil y retirado padre o mantener la sobriedad que tanto tiempo le ha costado mantener.

Ese fuerte elemento dramático por el que apuesta Cummings, que además de dirigir escribe el guion, es la que establece la fuerte conexión con sus otras obras, como 'Thunder Road', y quizá la que pueda decepcionar a los que esperan un intenso relato de suspense sobrenatural. Aunque ojo, hay detalles que parecen dignos de adaptación de Stephen King aunque no adapte ningún relato suyo.

'El lobo de Snow Hollow': terror humano

Esos exquisitos detalles de género, bien equilibrado con esas inquietudes sobre la condición humana y su fragilidad, hacen de esta una película tan estimulante. Lo bien que maneja el tono y los detalles visuales, incluso desde las limitaciones presupuestarias, la elevan para ser quizá su película más conseguida. O, al menos, la que a mí me parece mejor llevada a término.

Quizá no sea la mejor introducción si todavía no has indagado en el particular estilo de la filmografía de Jim Cummings. Pero es un interesante puente si estás muy metido en el género, te gusta cuando este tiene su sentido del humor retorcido y no te molesta que no ande sobrada de pasta.

Películas como esta muestran a alguien que tiene una mirada sobre el cine muy bien meditada además de entusiasta, y a esa gente siempre hay que apoyarla. Especialmente si son capaces de plasmar terrores tan humanos como este.