Qué ver en Amazon Prime Video: Russell Crowe invoca el espíritu del primer Spielberg en este salvaje thriller que pasó bajo el radar durante la pandemia

Ahora ya le tenemos como el maestro de la puesta escena que es, un genio del clasicismo que hace películas clásicas de la manera más moderna y excitante posible. Pero no debemos olvidar que los orígenes de Steven Spielberg no eran tan fastuosos en lo que a recursos se refiere. Lo que no quiere decir que no sea efectivos y portentosos hasta la médula. Ojalá todas las series B fueran como 'Tiburón' -en espíritu sin duda lo es- o 'El diablo sobre ruedas'.

Con todo, tampoco es plan menospreciar a los que se meten a hacer serie B. La gracia de esas películas que entonces se consideraban explotaciones, por mucho que se hicieran a lo grande, es que Spielberg nunca se siente por encima de ellas y sabe del potencial de estas cintas para apretar resortes que tengan al espectador siempre entretenido. Algo así entiende Derrick Borte en la sorprendente 'Salvaje', desde ya disponible en Amazon Prime Video.

Un día de furia

La premisa no podría ser más sencilla. Una madre sobrepasada y divorciada (Caren Pistorius) está teniendo un día realmente de perros, con agobios en el trabajo y tratando de cuidar a su hijo. Por ello no da demasiadas vueltas al hecho de tocar el claxon de manera insistente e impaciente al coche que tiene delante que está bloqueándole el camino. Craso error.

Al volante de ese coche encontramos un Russell Crowe que parece haberse inyectado en vena una mezcla del personaje de Michael Douglas en 'Un día de furia' y el Michael Myers de 'Halloween'. El claxon ha sido la gota que ha colmado el vaso y está dispuesto a hacérselo saber a la impertinente del otro coche a la fuerza. Y no va a dudar en llevarse a quien sea por delante, en toda una lección de psicopatía pura.

La película en ese aspecto no es especialmente sutil. Tampoco es que lo pretenda o lo necesita. Borte y Crowe aprovechan para crear un monstruo sacado de uno de los slashers míticos de los setenta y ochenta y, a la vez, un reflejo de la masculinidad tóxica más acosadora y que, irónicamente, tiene películas como 'Gladiator' como modelos vital y de virilidad, sacando todas las lecciones equivocadas de las mismas.

'Salvaje': desatada matanza

Se puede ver perfectamente como una 'El diablo sobre ruedas' donde Crowe es ese camión que personifica el mal absoluto e irrefrenable. Y resulta altamente entretenida incluso con sus limitaciones, ya que Borte realiza secuencias la mar de notables, tanto en destrucción física como en angustiosas persecuciones automovilísticas. No tiene, obviamente, la maestría de un Spielberg para hacerlas totalmente deslumbrantes, pero es innegable que están ejecutadas con gusto a la par que buena mala baba.

Por supuesto, se eleva gracias al increíble trabajo físico de Crowe de principio a fin. No sólo renuncia a intentar dar justificaciones o vías de escape a su personaje para que sea empatizable, sino que trata de personificar todo el horror que puede dar y lo hace magníficamente a través de presencia física y brutalidad. 'Salvaje' es, sin duda, mejor de lo que podrías llegar a pensar y no te aburrirá. No da tiempo a ello, con 90 minutos de duración que son una inversión segura.