"Es lo más repugnante que he visto en televisión". El productor de 'The Boys' afirma que la temporada 4 tendrá la escena más grotesca de la serie

Hemos visto desde un pene que explota hasta sexo extraño con animales marinos, incluso un bebé superpoderoso con ojos láser, y cabezas reventando, pero 'The Boys' a de Amazon Prime Video promete que superará su colección de momentos increíblemente sangrientos en su temporada 4, que se encuentra actualmente en producción.

Si bien el vanguardista programa de superhéroes ha logrado ir pasando sus barbaridades con una clasificación R, el supervisor de efectos visuales y productor asociado Stephan Fleet, insinuó a los fans en Twitter que no ha visto nada igual hasta ahora.

My eyes can't unsee what I just saw right now.