'Futurama' no lo tuvo fácil en sus inicios. En Fox le pusieron impedimentos para que no se aprovecharan de la fama de 'Los Simpson'

Aunque a estas alturas queda bastante claro que el gran legado televisivo de Matt Groening será 'Los Simpson', eso no ha impedido que el animador haya perseguido a lo largo de todos estos años otros intereses creativos. Su otra gran serie, 'Futurama', fue una que Groening tuvo que pelear desde el principio. En gran parte porque desde Fox no parecían confiar mucho en ella.

Según comentan los implicados en el libro 'The Art of Futurama', Groening quería hacer su serie sci-fi a apenas dos temporadas después de empezar 'Los Simpson', pero el éxito inmediato de aquella hizo que Fox quisiera ir a lo seguro y redoblar los esfuerzos. Aunque nunca se lo sacó de la cabeza, Groening pudo solo avanzar a paso lento con su deseado nuevo proyecto de animación, que no vio la luz hasta la décima temporada de 'Los Simpson'.

Antes de eso, y para ir dándole forma a una prueba de concepto que ayudara a vender 'Futurama', Groening había dado con el poco conocido equipo de Rough Draft Studios, uno que no convencía demasiado a Fox. Con creativos como Claudia Katz y Bret Haaland que acabaron siendo parte de la serie sci-fi, Rough Draft tuvo que convencer en tiempo récord a Matt Groening y sobre todo a Fox de que eran el estudio adecuado, ya que estos últimos estaban listos para ofrecerle la serie a otro equipo con más experiencia.

En última instancia Fox acabó aceptando que Rough Draft se encargara de ‘Futurama’, pero lo hizo con reticencias y poniendo un claro impedimento: el equipo no podría "robar" talento de otros hits animados del momento. Ni 'Padre de Familia', ni 'El rey de la colina', ni por supuesto 'Los Simpsons'. Matt Groening debía contar mayormente con nuevos talentos.

Rough Draft superó las limitaciones con nota

En aquel momento no quedaba claro si aquello era un desafío al estudio para superarse a sí mismos, para abaratar costes o un intento concienzudo de hundir la serie para que no compitiera con 'Los Simpson', pero lo cierto es que Rough Draft estuvo a la altura. El proceso también conllevó separar la serie visualmente del universo de Springfield en un equilibrio que fue delicado. Por un lado se quería que la serie emulara el estilo de Groening, pero también que no se pareciera demasiado a personajes ya establecidos. Fry, por ejemplo, pasó por muchas iteraciones antes de dar con el diseño final, porque inicialmente se parecía demasiado a Bart.

Según Caudia Katz, ejecutivos de Fox que habían dudado de ellos con el tiempo acabaron considerando 'Futurama' una de las mejores series que habían hecho, por lo que se puede decir que si aquello era una prueba, la habían pasado. La serie acabó teniendo una recepción estupenda y muchos siguen debatiendo si es incluso mejor que 'Los Simpson'. La estricta limitación se levantó también con el tiempo, y hay reportes públicos de artistas que se han movido de una serie a otra.

