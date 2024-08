El futuro de 'Shrek' en América Latina está en riesgo: Alfonso Obregón, su actor de doblaje, ha sido procesado por abuso sexual

Cuando hablamos del mundo del cine, siempre pensamos en el brillo de los reflectores y el glamour de las alfombras rojas, pero detrás de la industria, siempre hay situaciones desagradables que nos sorprende que se den, como es el caso del actor de doblaje mexicano Alfonso Obregón, que ha sido vinculado a proceso después de haber sido acusado por dos alumnas de comportamiento inapropiado y acoso sexual.

La noticia de la detención de Alfonso Obregón, la voz icónica de Shrek en Latinoamérica, ha sacudido al mundo del doblaje y ha generado incertidumbre sobre el futuro de la esperada quinta entrega de la saga. Con un estreno programado para 2026, la pregunta que todos se hacen es: ¿Qué pasará con el doblaje de la cinta?

Más allá de Shrek, Alfonso tiene un lugar privilegiado en el mundo del doblaje en México, ya que no sólo dio voz al ogro verde a lo largo de las películas, sino que también le debemos el humor y picardía de Bugs Bunny, Kakashi Hatake de 'Naruto' y a Benji Price de los 'Supercampeones'

En declaraciones que ha dado al medio de X (antes de Twiter) que dio a conocer la demanda en su contra, Alfonso asegura que "estoy acusado de agresión sexual cuando lo único que hice fue decirle a una niña en un ejercicio que apriete el culo. Esa fue mi agresión sexual. Como a mí me hizo mi maestra de canto, mi maestra de actuación" como se puede ver en el video retomado por el medio Marca.

Más allá del caso específico de Shrek, la detención de Alfonso Obregón ha puesto en el centro del debate el futuro del doblaje. La industria está experimentando una transformación constante, con el surgimiento de nuevas tecnologías y la creciente influencia de la inteligencia artificial, sin embargo, la última decisión la tiene DreamWorks, que, hasta el momento, no se ha pronunciado.

El comienzo de la cancelación

Aunque no haya habido hasta ahora una resolución a favor o en contra, las reacciones de la industria no se han hecho esperar: por un lado, el actor Ricardo Brust, voz de Cell en Dragon Ball pide no linchar a Alfonso Obregón hasta que se resuelva el caso, sin embargo, la cadena de cines Cinemex ha anunciado el reestreno de la segunda parte de 'Shrek', publicando a los personajes de la cinta y a sus actores de doblaje, pero omitiendo a Shrek y la imagen de Alfonso.

Aunque no sabemos de la decisión que tome DreamWorks, sin duda alguna tendrá un impacto significativo en la franquicia y en la percepción de los fans ante el esperado regreso de la quinta parte de esta película, aunque está claro es que la búsqueda de un nuevo actor para interpretar a Shrek será un proceso complejo y delicado.

