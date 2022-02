'Magic: The Gathering': espectacular trailer para 'Kamigawa: Neon Dynasty', la nueva expansión del juego inspirada en la mitología japonesa

'Magic: The Gathering' continúa expandiendo sus escenarios y ahora nos lleva a un mundo inspirado por Japón y su mitología con 'Kamigawa: Neon Dynasty'. Para mostrarnos las maravillas cyberpunk de Kamigawa, Wizards of the Coast ha revelado este espectacular trailer animado por WIT Studio con un bellísimo estilo anime.

Una Kamigawa diferente

Kamigawa ya fue introducida en 2004, cuando debutó este escenario inspirado por Japón y su mitología. La nueva expansión de 'Magic: The Gathering' regresa a este mundo, aunque 1200 años después y con un nuevo enfoque futurista y cyberpunk que todavía mantiene la influencia japonesa.

Con este bellísimo y espectacular primer trailer, WIT Studio ha puesto toda la carne en el asador, mostrándonos una animación muy refinada y llena de expresividad y unos escenarios bellísimos para lucir lo mejor de Kamigawa. El nuevo set de 'Kamigawa: Neon Dynasty' sale a la venta en formato físico este 18 de febrero.

Más allá de las cartas

Esta no es la primera incursión de 'Magic: The Gathering' en el territorio de la animación, ya que a menudo acompaña sus nuevos lanzamientos con trailers similares. Eso sí, esta vez ha optado por un estilo anime que le va ni pintado al escenario y que desde luego nos hace desear que la serie animada de Magic vaya por esta línea.

WIT Studio ha demostrado manejarse bien con el material base y tiene un buen registro con animes de acción (al fin y al cabo se encargaron de las tres primeras temporadas de 'Ataque a los Titanes'), por lo que serían una opción ideal para un anime al completo.

Desde la bajara y la mesa, 'Magic' se pasará próximamente a la pequeña pantalla con una serie de animación desarrollada para Netflix. Todavía no se conocen demasiados detalles sobre esta nueva serie de 'Magic: The Gathering', pero sí que sabemos que estará producida por Joe y Anthony Russo y que Henry Gilroy y Jose Molina servirán como showrunners.