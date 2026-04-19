Público y crítica siguen sin coincidir: 'Super Mario' solo ha necesitado dos películas para colarse en el Top 10 con las sagas de animación más taquilleras de la historia

Por si aún no nos había quedado claro, el público —o más bien los resultados en taquilla— y la opinión de la crítica especializada no están directamente relacionadas bajo ningún concepto. Si necesitabas un ejemplo más después de todos los que nos lleva dando la industria desde tiempos inmemoriales, 'Super Mario Galaxy', con su multimillonario recorrido en el box office internacional, lo ha vuelto a dejar claro marcando un nuevo hito para el estudio responsable de la producción.

Dos películas que valen su peso en oro

Tal y como recoge la gente de Deadline, el largometraje dirigido por Aaron Horvath y Michael Jelenic acaba de superar los 747,4 millones de dólares en todo el mundo. A priori, esto no puede parecer gran cosa, pero la cosa cambia bastante cuando caemos en cuenta de que este montante, sumado a los 1 360 millones de dólares recaudados por la primera 'Super Mario Bros. La película', hacen a la franquicia sobrepasar 2 000 millones de dólares con tan solo dos títulos.

Este dineral ha permitido al díptico basado en los videojuegos de Nintendo colarse en el Top 10 con las sagas de animación más taquilleras de todos los tiempos, siendo la tercera de Illumination Entertainment en colarse en la lista. Concretamente, 'Super Mario' se ha hecho con el puesto número 10, con 'Ice Age' ocupando la cuarta posición y con 'Gru' —'Minions' inclusive— coronando el ranking.

Un vistazo a los mercados de todo el mundo nos hace comprobar el fantástico funcionamiento de 'Super Mario Galaxy' a lo largo y ancho del globo, con Reino Unido —con 67 millones de dólares—, Francia —con 62 millones— y Alemania —con 56 millones— como los tres países en los que el fontanero bigotudo ha rascado más taquilla. España, por su parte, ocupa el cuarto lugar con 30 millones de dólares, sacando un buen trecho a Italia, donde el filme ha amasado 22 millones.

'Super Mario Galaxy' cuenta actualmente con un 44 % de críticas positivas en Rotten Tomatoes mientras que el público le ha otorgado un 89 % de opiniones favorables, cifras algo inferiores a los 59 % y 95 % de crítica y público de su predecesora, pero que no impedirán que esta secuela se acerque progresivamente al bombazo que fue 'Super Mario Bros. La película'. Qué difícil es alcanzar un consenso.

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