'Tadeo Jones 2: El secreto del Rey Midas', o cómo triunfar en taquilla y ganar un Goya sin aportar nada nuevo

La segunda aventura de Tadeo Jones, estrenada el pasado año, está de actualidad tras ganar el Goya a mejor película de animación en la reciente gala de los premios del cine español. En 2012 Enrique Gato estrenaba en la gran pantalla ‘Las aventuras de Tadeo Jones’ llevando al largometraje a un albañil que, por un malentendido, se ve involucrado en una expedición arqueológica en el Perú.

Los buenos datos en taquilla y un elevado número de galardones, como tres Goya y dos premios Gaudí, convertían a este producto en un éxito para la animación española. Cinco años después, Enrique Gato, esta vez en colaboración con David Alonso, recupera a este alocado y torpe personaje en ‘Tadeo Jones 2: El secreto del rey Midas’.

La "nueva" aventura que es más de lo mismo

En esta ocasión Tadeo Jones, ya en su primer año de estudiante de arqueología, viaja a las Vegas para acudir a la presentación del último hallazgo de Sara Lavroff, una joven arqueóloga y compañera en la anterior entrega. Se trata de un papiro que confirmaría la existencia del collar del Rey Midas, el famoso monarca que convertía en oro todo lo que tocaba.

Este descubrimiento llama la atención de un ricachón llamado Jack Rackham que captura a Sara para conseguir la reliquia en su totalidad. Es entonces cuando Tadeo junto con su perro Jeff, el loro Belzoni, una ayudante de Sara y una divertida momia se ponen manos a la obra para salvar a la arqueóloga y conseguir recuperar las piezas del collar del Rey Midas.

Las aventuras de este albañil arqueólogo no han destacado por su calidad narrativa, simplemente nos encontrábamos ante un pastiche más o menos acertado de clichés y tópicos hechos personajes. En esta nueva entrega tenemos más de lo mismo, hay una escasa evolución en el personaje de Tadeo y la historia además de predecible vuelve a repetir la misma fórmula de gags y refrito del cine de aventuras que ya conocemos.

Humor a base de tópicos, otra vez

El toque de comedia screwball en la introducción de una figura nueva que dinamita por momentos la trama amorosa o el inicio accidentado entre andamios aportan cierta riqueza al relato, pero hay algo que acaba por dinamitar la intención de introducir novedades: los tópicos regionales.

Es agotador encontrar otra producción que sigue aplicando tópicos regionales. Tadeo debe recorrer varias ciudades para conseguir las piezas de la reliquia y una de ellas es Granada y, cómo no, el disfraz de flamenca, la paella y un taxista dicharachero con marcado acento no podía faltar en esta apología de los tópicos. Por no sacar a la luz lo doloroso que resulta que se identifique a Bertín Osborne como icono de nuestro país.

Usar la Alhambra como escenario y que el patio de los leones entre en juego no salva lo patético que resulte el tratamiento del enclave, la excusa del público infantil o la internacionalización del producto no puede aplicarse, para que el espectador identifique una zona e introducir rasgos cómicos no hace falta recurrir a los ejemplos citados.

'Tadeo Jones 2: El secreto del rey Midas' funciona como simple entretenimiento familiar (a pesar de todo)

Si consideramos el tipo de público al que está destinada esta producción es una elección más que acertada para pasar una tarde en familia sin muchas pretensiones. Mientras las joyas de Pixar, como ‘Del Revés’ ('Inside Out') o la reciente ‘Coco’, no solo están destinadas a un público infantil, y es una animación con varias capas y mensajes, en Tadeo todo es más simple, el mensaje es más plano y directo.

En términos visuales aporta escenarios más ricos, más ligereza en los movimientos con buenas texturas y creando escenas mucho más dinámicas que en la primera entrega. Además en esta nueva entrega contamos con la incorporación de Adriana Ugarte y José Corbacho como dobladores del personaje de la pupila de Sara y del taxista andaluz, resultando solventes y convirtiéndose en un buen acompañamiento para Michelle Jenner, Óscar Barberán y Luis Posada.

Zacarías M. De la Riva vuelve a estar a cargo de la música y el público encontrará un nuevo tema principal siguiendo la estela de ‘Te voy a esperar’. En 'Tadeo Jones 2', David Bisbal y Martina Stoessel interpretan ‘Todo es posible’ la canción principal de la banda sonora, y que sin duda es muy pegadiza.

En definitiva, Enrique Gato ha vuelto a alzarse con un premio Goya y con éxito en taquilla gracias a Tadeo Jones, pero sin aportar grandes innovaciones, más bien tirando de la fórmula de la primera parte. Eso sí, parece que vuelve a conquistar al público más joven, y eso también tiene mérito.