Últimos días para ver en Netflix una de las mejores sagas de animación de la historia. Una vuelta de tuerca a los cuentos de hadas que pronto tendrá una nueva secuela

Ya sabemos que cada mes es una de cal y una de arena con Netflix. Porque por un lado vamos celebrando la cantidad de series y películas nuevas que entran a la plataforma y por el otro tenemos que despedirnos de otras tantas hasta nuevo aviso. Esta semana viene cargadita de bajas importantes, incluyendo una de las mejores sagas de DreamWorks que marcaron un antes y un después para el estudio.

Cuidado con el ogro

Aunque ahora es una de las niñas bonitas del estudio, hubo una época en la que nadie daba dos duros por 'Shrek'. Una película CGI sobre un ogro gruñón y un asno muy turras que se lanzan a salvar a una princesa no parece la base para el éxito, al menos en su momento, pero la primera película de 'Shrek' fue una auténtica revolución que dio pie a una de las grandes franquicias de DreamWorks.

Después vinieron varias secuelas, especiales, e incluso un spin-off centrado en el Gato con Botas que ha tenido su propia franquicia. Un giro de tuerca a los cuentos de hadas de siempre, con unas cuantas bofetadas a Disney por el camino, que se ha ganado a pulso quedarse para siempre en nuestro imaginario (y, seamos justos, el doblaje de Cruz y Raya para España ayudó muchísimo).

Si queremos pegarnos un homenaje de nostalgia, hasta este próximo 30 de abril tenemos disponibles en Netflix 'Shrek', 'Shrek 2', 'Shrek Tercero', 'Shrek: Felices para siempre' y de paso la película original de 'El gato con botas'. Después la saga deja la plataforma hasta nuevo aviso, aunque las tenemos desperdigadas entre Amazon Prime Video, Movistar+ y Sky Showtime.

Y ya de paso toca recordar que 'Shrek 5' ya está en marcha y tiene previsto su estreno para el 30 de junio de 2027... Lo que da algo de margen al estudio para marcarse un "Sonic" y escuchar a los fans tras mostrar una primeras imágenes que no convencieron demasiado.

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