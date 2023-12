'Chainsaw Man' cambia la tele por el cine y confirma su primera película. MAPPA desvela la llegada de Reze al anime con un intrigante tráiler

Desde que terminó la primera temporada de 'Chainsaw Man', los fans del anime y el manga han estado esperando de vacío más actualizaciones sobre el futuro de la serie. Porque el anime no funcionó tan bien como a MAPPA le hubiera gustado y con los meses de silencio muchos veían la cosa muy negra.

Entre rumores y supuestas filtraciones había ido sonando la posibilidad de una película para continuar 'Chainsaw Man', y se ve que MAPPA ha tomado notas de Ufotable y 'Kimetsu no Yaiba' porque efectivamente se pasa a cines para adaptar el siguiente arco del manga.

Entra Reze

Ya el final de la temporada nos adelantaba que la llegada de Reze al anime, y 'Chainsaw Man' le va a dedicar una película con 'Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc'. Tal y como se anunció en la Jump Festa 2024, la película servirá para adaptar el Arco de Reze del manga de Tatsuki Fujimoto, que sigue directamente a los eventos con los que terminó la primera temporada del anime.

Este arco apenas se extiende durante 13 capítulos del manga y es muy cortito y contenido, así que en realidad una película es el formato ideal para adaptarlo (y de paso MAPPA se asegura de rascar recaudación en taquilla). También se ha dejado ver un primerísimo teaser y se ha confirmado que Reina Ueda pondrá voz a Reze, pero por ahora no se ha dado una fecha de estreno tentativa.

Pero a menos que MAPPA pretenda sacarse de la manga otra película en apenas cuatro meses (que no sería descabellado viendo los antecedentes con 'Jujutsu Kaisen 0'), es muy posible que 'Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc' llegue para finales de 2024. Además, quizás el Arco de Reze luego termine editándose para formato serie, como pasó con 'Kimetsu no Yaiba; Tren infinito' en su momento, para abrir la segunda temporada de 'Chainsaw Man' cuando sea que esta llegue.

Por ahora la segunda temporada del anime sigue en el aire, aunque por lo menos sabemos que 'Chainsaw Man' no está hundida y aún quedan muchas esperanzas de que la serie continúe por mucho que a un sector de los fans no les gustase demasiado la adaptación. Y si 'Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc' funciona bien en cines, sería la manera perfecta de meterle un nuevo soplo de vida a la serie.

