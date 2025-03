'Dragon Ball Daima' nos spoileó el Super Saiyan 4 de Goku desde el primer episodio, pero no era tan fácil darse cuenta de que siempre estuvo ahí

La semana pasada dijimos adiós a 'Dragon Ball Daima' con su capítulo 20, y aunque la serie ha tenido sus más (y sus muchos menos), ha devuelto 'Dragon Ball' a la tele y nos ha dejado unos cuantos regalitos para los fans.

Uno de ellos ha sido el regreso del Super Saiyan 4 de Goku, que no veíamos en anime desde 'Dragon Ball GT' en su día y que se ha colado a su manera en el canon de la serie.

Ya íbamos avisados

Aunque, en realidad, lo que iba a ser la gran sorpresa de 'Dragon Ball Daima' siempre estuvo presente en el anime. Y desde un primer momento la serie nos iba avisando al mostrar la transformación de Goku en su opening.

Como rescata en usuario ShenronZ en X (Twitter), el opening de 'Dragon Ball Daima' ya mostraba cómo sería la transformación de Super Saiyan 4 a su manera, pero con unos claros planos paralelos a cómo terminó siendo la escena. No solo con la pose de Goku, sino también con la reacción de Glorio e incluso con el uso del mismo escenario.

Aunque claro, sin dejar de ver todo la silueta del Super Saiyan 4, eso todavía tardaría en llegar. Por ahora no sabemos si esta transformación de Goku terminará apareciendo en algún momento en el manga de 'Dragon Ball Super', especialmente ahora que ha encontrado su camino de vuelta al canon. Porque 'Dragon Ball GT' no era obra de Akira Toriyama y esta transformación no fue cosa suya, aunque parece que ahora ha entrado del todo en la continuidad con su aparición en 'Daima'.

Y respecto al futuro de 'Dragon Ball', habrá que esperar y ver. El regreso del manga parece asegurado en algún momento tras su capítulo 104, y parece que hay más animes y videojuegos en el horizonte, aunque habrá que echarle paciencia al tema.

