'Dragon Ball Super: Super Hero' rompe récords y ya es la película más taquillera de toda la franquicia de Akira Toriyama

En Japón tuvo las cosas complicadas, porque entre el hackeo a Toei Animation que terminó retrasando unos meses la fecha de estreno, que saltábamos a animación CGI y que casi, casi se pegaba con 'One Piece Film: Red'... Pues la verdad es que 'Dragon Ball Super: Super Hero' no cosechó tanto como se esperaba.

Por suerte, el mundo es muy grande y los fans de Goku son una legión, con lo que la última entrega de la saga ha terminado arrasando a nivel mundial y ya es la película más taquillera de toda la franquicia.

¡Onda vital a la taquilla!

Según confirma Oricon News, 'Dragon Ball Super: Super Hero' ha conseguido recaudar a nivel mundial unos 13,8 mil millones de yenes (unos 93,89 millones de euros). Con esta taquilla ha conseguido superar a 'Dragon Ball Super: Broly', que hasta ahora tenía la corona de oro con 13,5 mil millones de yenes en todo el mundo.

Así que aunque en Japón 'Dragon Ball' se quedó fuera del Top 10 anual, en Estados Unidos dominó la taquilla sin demasiado esfuerzo y arrasó con todo. E incluso en España ha sido uno de los mejores estrenos de anime de la historia, por delante de 'Jujutsu Kaisen' o 'Kimetsu no Yaiba'.

Esta siendo un año buenísimo para Toei Animation, que ha doblado sus ingresos y también se ha embolsado unos 31,9 mil millones con 'One Piece' y 30 mil millones con 'The First Slam Dunk'.

Y respecto a 'Dragon Ball Super'... pues seguimos esperando a que Toei se decida en algún momento a retomar el anime, porque ahora ya tienen unos cuantos arcos con los que ponerse al día. Aún así, y mientras vuelve la serie semanal, ni por asomo tiene pinta de que 'Super Hero' sea la última película de la franquicia, ya que parece que la siguiente película estaría ya en pre-producción y el plan es estrenar una nueva película cada pocos años.

Y si arrasa tanto como 'Super Hero', que no nos extrañe si 'Dragon Ball' revienta otro récord en la taquilla mundial dentro de unos pocos años.

