El final de 'Shingeki no Kyojin' llega esta misma semana. El último tráiler del anime promete un desenlace escalofriante con sacrificio, titanes, y mucha acción

Ha sido uno de los animes que más se ha terminado alargando desde que se estrenó en 2013, pero porque su final ha terminado llegando en fascículos y botecitos pequeños. En 2020 arrancó la llamada "Temporada Final" de ''Ataque a los Titanes' ('Shingeki no Kyojin'), y después de varias tandas de capítulos y un episodio especial a principios de este año... Ya sí que sí tenemos encima el desenlace de la historia de Eren Jaeger.

MAPPA cierra el chiringuito

Al final este último tramo de la serie ha venido renombrada como 'Shingeki no Kyojin: The Final Chapters', y su segunda parte se estrena el próximo 4 de noviembre. Vamos, que esta mismita semana ya llegamos al desenlace oficial de toda la historia y las expectativas están por las nubes.

Se ha confirmado que podremos verlo a través de Crunchyroll, como los anteriores capítulos, y también que durará 85 minutos. Y para los que lo siguen esperando, apenas quedan unos pocos capítulos del manga por adaptar y no tiene pinta de que vaya a haber un final alternativo en el anime porque por ahora MAPPA ha ido adaptando todo el manga al dedillo.

El final de 'Shingeki no Kyojin' fue muy polémico cuando se cerró el manga original de Hajime Isayama, y el mangaka se llegó a retirar por un tiempo tras llegar a recibir amenazas de muerte. Por suerte las cosas se han ido calmando y ahora que Isayama ha ido recibiendo un poco más de amor por parte de sus fans, incluso se ha decidido lanzar un nuevo volumen de 'Shingeki no Kyojin'... Así que aunque la historia principal esté cerrada, no nos despedimos del todo de los Titanes.

Ahora, el último tráiler del anime ha dejado ver lo justito pero parece anticipar que la espera va a merecer la pena en cuanto a la calidad de la animación. 'Shingeki no Kyojin' es el niño bonito de MAPPA, y el estudio de anime se va a querer ir por todo lo alto (aunque haya tardado más de la cuenta).

