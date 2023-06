"Gracias por respetar así el trabajo original". El creador de 'Vinland Saga' solo tiene alabanzas para el anime de MAPPA

Quizás está pasando un poco más desapercibida estas semanas entre todo lo que está pasando con 'One Piece', los cazadores de demonios de 'Kimetsu no Yaiba' y las idols de 'Oshi no Ko'.... Pero 'Vinland Saga' está teniendo una temporada espectacular y a pesar del cambio de estudio la serie ha mantenido su buen nivel.

Y lo más importante de todo, es que hasta el creador del manga Makoto Yukimura está contentísimo con cómo MAPPA está adaptando su obra.

Cuando el manga se adapta bien

No siempre llueve a gusto de todos con las adaptaciones de anime, y a veces nos hemos encontrado con series que o se han desviado mucho del material original o han cambiado el ritmo y la estética tanto que incluso muchos fans han terminado pidiendo que se rehicieran por completo. No es el caso de 'Vinland Saga', que se ve que está siguiendo el anime con muchas ganas y solo tiene buenas palabras para MAPPA.

"La banda sonora es maravillosa... puede cambiar por completo la impresión de una escena. Y el tema 'No tengo enemigos', muchas gracias, Sr. Yukata Yamada", escribía Yukimura en su cuenta de Twitter. "Ojalá los volúmenes de manga también pudieran reproducir esa música, como esos libros de ilustraciones para bebés que tienen funciones como añadir música. Gracias por respetar así el trabajo original".

Aunque la mayoría de elogios han ido a parar a la banda sonora, se ve que Yukimura está contento con cómo se está adaptando su manga y lo va siguiendo semana a semana y comentando curiosidades de la historia con sus fans (y también se disculpa a menudo por hacérselo pasar canutas a Thorfinn).

Así que aunque no siempre es fácil dar con la tecla de una buena adaptación, por lo menos MAPPA ha seguido la buena línea de WIT Studio y el autor original no tiene quejas.

'Vinland Saga' ya va por su segunda temporada y podemos seguir los capítulos semana a semana a través de Crunchyroll y Netfllix. Es la historia de Thorfinn, cuyo padre es asesinado por un mercenario y le lanza en una espiral de violencia y venganza para poder vengar su muerte. Y con el tiempo, Thorfinn va entendiendo mejor lo que su padre le quiso decir con "no tienes enemigos".

