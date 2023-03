'Gundam: The Witch from Mercury' regresa ya mismo con su temporada 2: el genial anime de ciencia ficción y mechas fija la fecha de estreno de sus nuevos capítulos

Todavía no se ha cerrado del todo 'Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury' y por lo menos tenemos una temporadita más a la vista. La primera parte del anime prácticamente acaba de cerrarse y no hemos tenido que esperar demasiado para ver cómo siguen las cosas para Suletta y su Gundam, porque Sunrise ya ha confirmado que les tendremos de vuelta el mes que viene.

Los mechas vuelven por primavera

Con la nueva serie de 'Gundam' la franquicia ha cambiado un poco de registro para atraer a un público más joven, y parece que por ahora ha ido funcionando de perlas.

'The Witch From Mercury' se mantuvo de manera consistente entre los animes mejor valorados de la temporada de otoño, y ahora tendremos que ver qué tal se le da con la competencia de primavera, que va a estar bastante apretada entre el regreso de 'Kimetsu no Yaiba' y varios estrenos muy jugositos.

Con una pequeña promo en redes, Sunrise ha confirmado que 'Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury' regresa el próximo 9 de abril con su segunda temporada.

La primera temporada constó de 12 capítulos, así que seguramente la segunda tenga una duración similar. Pudimos ver esta primera parte del anime a través de Crunchyroll, y muy posiblemente también podamos seguir los nuevos episodios a través de la plataforma.

'The Witch From Mercury' se centra en Suletta Mercury, quien llega a una nueva escuela muy elitista. Allí conoce a Miorine Rembran y ambas terminan involucradas en una conspiración industrial mientras Suletta trata de convertirse en piloto con un tipo de Mobile Suit prohibido.