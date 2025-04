La nueva película de 'Boku no Hero Academia' ya se puede ver en streaming. 'You're Next' llega con su All Might malvado y nuevos problemas para Deku

'Boku no Hero Academia' acaba de estrenar un nuevo spin-off con la nueva serie de 'Boku no Hero Academia: Vigilantes', que es una de las novedades más prometedoras de esta primavera.

Aunque claro, el protagonista es Koichi en lugar de Midoriya, y es normal que le echemos de menos. Y como la octava y última temporada del anime principal no regresa hasta finales de año, es un momento perfecto para echar un ojo a las películas.

Tomando el relevo

Y es que 'Boku no Hero Academia: You're Next', la película más reciente del anime acaba de aterrizar en Crunchyroll. El año pasado Crunchyroll se encargó de distribuirla en cines a nivel internacional y la tuvimos unos días en pantalla grande, pero si nos la perdimos en su momento ya podemos echarle un ojo en streaming.

La cuarta película del anime ha llegado a la plataforma tanto en versión original como con doblaje en español de España y español de América Latina. Y aunque las películas ocurren de manera separada de la serie principal de 'Boku no Hero Academia', sí que es cierto que es mejor llevarla más o menos al día para captar ciertos detalles ya que se ambienta tras los eventos de la Guerra de Liberación Paranormal.

Cuando All Might lanzó su mensaje con las palabras "Ahora es tu turno" para animar a Midoriya y la siguiente generación de héroes, Deku no fue el único en tomárselo de manera personal. En 'Boku no Hero Academia: You're Next' aparece un nuevo villano conocido como Dark Might, que aunque físicamente se parece muchísimo al superhéroe tiene unos ideales completamente diferentes.

