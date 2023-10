'One Piece' regresa a la televisión después de 11 años, y con doblaje en castellano: fecha de estreno para el mítico anime de piratas, que viene con una maratón bajo el brazo

Después de que los fans llevasen ya meses y meses pidiéndolo, Comedy Central nos ha pegado una alegría confirmando que emitirán el anime de 'One Piece' en castellano. Por ahora queda mucho en el aire, empezando por cuánto de la serie llegaremos a ver esta vez, pero el canal ya se ha empezado a preparar con la travesía anunciando fechas de estreno para la serie de anime.

Pero no se va a quedar ahí

De entrada la emisión del anime de los Sombrero de Paja arrancará el viernes 3 de noviembre a las 15:00 con un maratón de películas. Así que para ir abriendo boca empezamos con 'One Piece: La película', 'One Piece: La aventura sin salida', 'One Piece: El barón Omatsuri y la Isla Secreta' y 'One Piece' Strong World'.

A partir de aquí ya empieza la emisión de la serie en sí el próximo 6 de noviembre. Podremos seguir regularmente la emisión de 'One Piece' de lunes a viernes a partir de las 18:50h. Y si la programación sigue en la línea de cómo se ha ido llevado 'Dragon Ball Z', podremos ver varios capítulos cada día.

Por ahora Comedy Central ha confirmado que emitirá al completo la Saga del East Blue, la primera del manganime y que casi se ha adaptado por completo en la serie de Netflix. Esta incluye los arcos de Romance Dawn, Orange Town, Villa Syrup, Baratie, Arlong Park, Loguetown, la Banda de Buggy y El Dragón Milenario.

Esto nos deja con varias preguntas. La primera es si una vez se termine esta saga se continuará emitiendo las sagas de Arabasta, Skypiea y Water 7, que llegaron a doblarse al castellano. Y, obviamente, la otra gran duda es si se mantendrá el doblaje clásico y se seguirán doblando las siguientes sagas o nos quedaremos de nuevo con el anime a medias.

