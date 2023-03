El spin-off de 'Ranking of Kings' fija su fecha de estreno: 'Treasure Chest of Courage' trae de vuelta a Bojji y Kage en un tráiler adorable

Que 'Ranking of Kings' ('Ousama Ranking') se convirtiese en uno de los grandes exitazos del año pasado en cuanto a anime fue algo que muchos no vimos venir por ninguna parte. Pero como la historia del príncipe sordomudo que sueña con ser el mejor rey nos ha tenido enganchados durante meses y se ha hecho con un ejército de (Bojji)fans... pues lógicamente tenía que llegar más anime tarde o temprano.

Al final también ha sido temprano, porque aunque prácticamente no hay más manga que adaptar, en nada se estrena 'Ranking of Kings: Treasure Chest of Courage', una aventura original para Kage y Bojji.

¿Episodio especial o miniserie?

La verdad es que la web oficial de 'Ranking of Kings' todavía está jugando un poco al despiste con el spin-off y cuanto durará. Porque el nuevo tráiler del anime lo describe como un "episodio especial" pero por lo visto también confirma que se podrá ver "cada jueves", así que con esto parece que tendremos anime para varias semanas.

Ya se había confirmado que 'Ranking of Kings: Treasure Chest of Courage' se estrenaría dentro de la temporada de primavera, pero ahora también hemos terminado de apurar con su estreno confirmado para el 13 de abril.

Obviamente también se vienen nuevos temas de apertura y créditos, y en el nuevo tráiler tenemos un adelanto tanto del opening 'GOLD', interpretado por PEOPLE 1, como del ending 'Atemonaku', interpretado por Aimer.

Wit Studio ('Spy x Family', 'Shingeki no Kyojin') ya se encargó de la primera temporada de 'Ranking of Kings' y ahora vuelve también a la carga con el spin-off. Todavía no hay nada seguro sobre una segunda temporada al completo, pero el manga acaba de empezar a publicarse en España de la mano de Ivrea.