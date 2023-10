'Spy x Family' abrirá su temporada 2 a lo grande con una loquísima secuencia: así es el opening del anime del director de 'Eizouken' y 'Devilman Crybaby'

Este año tenemos doblete de 'Spy x Family', y en apenas un par de días arranca la segunda temporada del anime. Poco a poco nos hemos ido metiendo del todo en la misión principal de Twilight para acercarse a su objetivo, porque los últimos capítulos nos dejaron con un pequeño cliffhanger como golosina.

De vuelta la rutina familiar

Podremos seguir la segunda temporada de 'Spy x Family' a partir del 7 de octubre en Crunchyroll, con un nuevo capítulo cada semana. De nuevo WIT Studio y CloverWorks se están encargando de adaptar el manga de Tatsuya Endo, y a unos días de lanzar la serie nos han pegado una sorpresa con un opening dirigido por Masaaki Yuasa.

El director de 'Devilman Crybaby' y 'Keep your hands off Eizouken!' se ha encargado de desarrollar el storyboard de esta secuencia, y también de dirigirla con ese estilo tan frenético al que nos tiene acostumbrados. El tema principal del opening es "Kurakura", interpretado por Ado y compuesto por Meiyo y Yoko Kanno.

Yuasa casi no ha parado en los últimos años y ha estrenado 'El amor está en el agua', 'El hundimiento de Japón' e 'Inu-Oh' de seguido y sin respirar. Y aunque parece que ahora se está tomando un descanso merecido, se niega a parar del todo y nos está dejando colaboraciones así de interesantes.

Mientras tanto, volvemos en nada con los Forger y la siguiente misión de la lista. Y si la serie de anime se nos queda corta, en diciembre también llega la película 'Spy x Family CODE: White' con un viaje familiar con un peligro oculto en forma de chocolate.

