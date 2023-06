La temporada 2 de dos de los animes más populares de Crunchyroll también tendrán doblaje en castellano

Todavía son un puñado relativamente pequeño (si las comparamos con el catálogo descomunal de la plataforma), pero cada vez vamos teniendo más doblajes en castellano en Crunchyroll. Son poquitos animes, pero se está cuidando muy bien cada serie... Y sobre todo, para que no nos quedemos a medias a mitad de la historia.

Ampliando capítulos

Estos meses Crunchyroll se ha estrenado con los simuldubs para que podamos ver las series nuevas con doblaje según se emiten sin tener que estar esperando a que termine toda la temporada. Y aunque es una buena noticia para los fans del doblaje, no significa que se hayan olvidado del resto de animes que ya estaban empezados.

Crunchyroll va a continuar doblando las segundas temporadas de 'Mob Psycho 100' y 'That time I got reincarnated as a slime', dos de las series más populares de la plataforma.

'Mob Psycho 100' es la historia de Shigeo Kageyama (alias "Mob"), un telépata muy poderoso. Mob lleva una vida muy aburrida e intenta reprimir sus emociones para poder mantener sus poderes a raya, pero parte de su rutina diaria consiste en trabajar a media jornada para Reigen Arataka, un timador que se hace pasar por medium. La segunda temporada en castellano ya revelado su reparto al completo y en Crunchyroll se puede ver un nuevo capítulo cada lunes.

La otra serie es uno de los isekais estrella: 'That time I got reincarnated as a slime'. Cuando un oficinista japonés es asesinado, se despierta reencarnado como un limo en un mundo de espada y hechicería. Por suerte tiene una habilidad única que le permite copiar las habilidades de sus oponentes, y cuando copia las de un poderoso dragón se convierte en uno de los seres más fuertes del mundo.

Crunchyroll también ha confirmado el reparto de la segunda temporada, y que ya podemos verla en la plataforma con uno nuevo capítulo cada jueves. Ahora a ver si siguen a este ritmo y poco a poco van llegando más series con doblaje.

En Espinof | Las mejores series de anime a las que engancharse en Crunchyroll