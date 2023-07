La temporada 2 de 'Record of Ragnarok' prepara su combate final en Netflix: Buda y Zerofuku tienen su propia Velada del Año en un caótico tráiler

En principio nos iba a llegar en abril, pero al final la segunda parte de la temporada 2 de 'Record of Ragnarok' se ha hecho de rogar un poco más. Después de unos combates bien frenéticos, el anime nos dejó en pleno cliffhanger antes de una última ronda con Buda saltando al bando de los humanos para lo que promete ser un duelo espectacular.

Una ronda más antes de despedirnos

Tras el combate entre Heracles y Jack el Destripador llegó el momento de Shiva y Raiden, y ahora le toca el turno a la ronda con Buda y Zerofuku, el dios de las desgracias.

Esta parte 2 de la temporada cubrirá de los episodios 11 al 15 y se estrena el próximo 12 de julio, ya mismo. Y como con las tandas anteriores, todos los capítulos llegan de una tacada directamente a Netflix.

El manga ya cuenta con 18 volúmenes y dos rondas más terminadas, así que la verdad es que podemos esperar sin problemas una tercera temporada del anime, pero habrá que ser pacientes y hacernos a la idea que quizás no podremos verla hasta 2025.

Si todavía no nos hemos subido al carrito de este torneo cargado de testosterona, drama y combates explosivos, 'Record of Ragnarok' es la última oportunidad de la humanidad para salvarse de la extinción. Después de miles de años de oportunidades, los dioses han decidido que los humanos no valen la pena, pero serán perdonados si logran vencer en siete de trece combates entre dioses y humanos.

