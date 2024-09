La temporada 2 de 'Tower of God' será más larga de lo esperado. La segunda parte llega ya mismo con una fecha de estreno a la vuelta de la esquina

La primera temporada de 'Tower of God' fue uno de los bombazos de anime de 2020, y su continuación se hizo lo suyo de rogar. Después de cuatro años de espera, este verano regresó la serie con una segunda temporada y un cambio de estudio para adaptar el arco "The Prince of Zahard" del popular manwha.

Vamos a por más, todo de seguido

Como la primera temporada de 'Tower of God' constó de 13 episodios de anime, muchos fans esperaban que la segunda tuviera una duración similar. Pero The Answer Studio nos ha pegado una pequeña sorpresa confirmando que el anime se seguirá emitiendo y que la segunda parte arrancará oficialmente el próximo 6 de octubre.

Así que 'Tower of God' se queda en la parrilla de la temporada de otoño de anime, sin pausas y sin que tengamos que esperar hasta la siguiente parte de la historia. En concreto, esta segunda parte de la temporada 2 continuará adaptando el manwha de SIU con la siguiente parte de la historia: el arco "The Workshop Battle'.

Ahora bien, este arco es algo más largo así que quizás no se llegue a adaptar del todo en lo que queda de temporada. Y teniendo en cuenta que el manwha todavía está en publicación, tendríamos todavía una tercera e incluso una cuarta temporada de anime por delante.

El anime de 'Tower of God' se puede ver al completo en Crunchyroll, y en principio podemos esperar que la segunda parte de esta temporada también se siga retransmitiendo en simulcast cada semana en la plataforma.

