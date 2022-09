La novia gitana contra la isla de las tentaciones: Antena 3 intenta boicotear el reality pero Telecinco lo cambia de día y sacrifica 'Pesadilla en el paraíso'

Continúa la guerra de audiencias. Después de los estupendos resultados de Antena 3 las dos últimas semanas con 'La esposa', la cadena ya le ha encontrado sustituta: 'La novia gitana'. El estreno en abierto de la adaptación de la exitosa novela será este miércoles 28 y Telecinco ha movido ficha, trasladando La isla de las tentaciones al jueves 29.

Reprogramando

Vista la fuga de espectadores que arrastra Telecinco últimamente, Antena 3 no se ha cortado en aprovechar la ocasión para contraprogramar en las noches del miércoles y jueves. Estrenó 'La esposa' haciéndola coincidir con 'Pesadilla en El Paraíso' y la jugada fue un éxito total.

La única noche que no ganó el pulso fue el estreno de la temporada 5 de La isla de las tentaciones, el miércoles 21. No obstante, la cadena no tira la toalla y ha subido la apuesta, anunciando el estreno en abierto de 'La novia gitana' el miércoles 28 de septiembre.

La ambiciosa adaptación de las novelas de Carmen Mola sube semanalmente un nuevo episodio de forma exclusiva en Atresplayer Premium pero emitirá como "evento único" el primer episodio en abierto mañana en Antena 3 (tan solo unos días después de su estreno).

A pesar del éxito de La isla de las tentaciones, Telecinco no ha querido arriesgarse a competir contra la serie española y ha reubicado la segunda gala del reality a la noche del jueves 29, adelantando al miércoles la gala semanal de 'Pesadilla en El Paraíso'.

Vistos los desastrosos datos de audiencia de 'El debate de las tentaciones', parece lógico que Mediaset se muestre más precabida con su reality estrella, y aún más cuando el rival a batir es tan fuerte como la ficción dirigida por Paco Cabezas, que ya ha renovado por una segunda temporada.

Así pues, el primer episodio de 'La novia gitana' se emitirá este miércoles 28 en abierto en Antena 3 (el resto de episodios solo podrán verse en Atresplayer Premium) mientras que La isla de las tentaciones emitirá su próxima gala el jueves 29 a las 22:50.