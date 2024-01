Las Campanadas vuelven a tener a Antena 3 y Cristina Pedroche como ganadores absolutos, pero pierden un millón de espectadores por el camino

De un tiempo a esta parte, ver las Campanadas es toda una elección vital: ¿Cristina Pedroche y su vestido, o el clasicismo de Ramón García? ¿Dejarse llevar por Telecinco o la novedad de Ibai? Este año, las audiencias reflejan varias cosas: la primera, que Antena 3 continúa intratable. La segunda, que ha habido 814.000 menos televisiones encendidas (un 5% respecto al año pasado), lo que significa, probablemente, que se ha visto más en grupo. Vamos a ver qué pasaba mientras en la Puerta del sol sonaba el reloj de antaño, como de año en año.

Entre gritos y pitos

La ganadora de la noche, una vez más, fue Antena 3, con un ritual que ya tienen más que manejado: se desvela el traje de Pedroche y Alberto Chicote felicita el año haciendo la primera publicidad del mismo. No importa si se ve con genuina curiosidad o por hate-watching: en el momento de las uvas, alcanzaron 5.608.000 espectadores y el 34.4% de cuota, una cifra impresionante pero menor que el año pasado (pierden más de un millón y un 4,6% de share).

En el puesto 2, Ramón García junto a Jenni Hermoso y Ana Mena, que pusieron frente a la televisión en el momento clave a 4.396.000 personas en La 1, con un 27% de share, manteniéndose respecto al año pasado pero ganando un poquito de cuota de pantalla. A estas cifras hay que sumar las de La 2, que con 852.000 y un 5,2% de share ha subido una barbaridad. 'Cachitos' es, cada vez más, la oferta más interesante de la madrugada, y se nota.

Telecinco sigue hundida, pero ha mejorado respecto al año pasado. Al menos ha superado el millón de espectadores, 1.118.000, pero el 6,9% de share no es, definitivamente, lo que esperaban, sobre todo teniendo en cuenta que desde Cuatro ni siquiera se hizo una desconexión para no quitarle audiencia al canal principal de Mediaset. Hubo 128.000 personas que decidieron no comerse las uvas, por tanto, y ver, en su lugar, el especial de 'First Dates'.

También supera el millón de espectadores TV3, con un espectacular 36,2% de cuota en Cataluña. La Sexta, que siempre apuesta más por el humor, se ha conformado con 777.000 espectadores y una nota a pie de página. Como curiosidad, la televisión canaria alcanzó el 69,3% de share y 482.000 espectadores una hora después (lógicamente).

¿Y qué pasa con Twitch? Pues que, pasada la novedad, Ibai Llanos, que esta vez presentó las Campanadas junto a TheGrefg, prosigue su bajada progresiva de interés. Desde su estreno en 2020, ha caído a la mitad de público y en este año apenas ha juntado a 286.034 dispositivos a las doce de la noche, con una media de 138.155. No está nada mal, pero definitivamente podría haber dado mucho más de sí.

Empieza un nuevo año televisivo en el que Antena 3 tiene que demostrar que puede mantener su liderazgo, la lucha entre La 1 y Telecinco se recrudecerá y la televisión lineal, en general, demostrará su tendencia a la baja salvo en momentos imprescindibles como el de Ramontxu explicándonos qué son los cuartos o Pedroche haciendo publicidad de 'Berlín'. Bienvenidos a 2024. Va a ser un año curioso.

