'First Dates': una soltera de Alicante rechaza a su cita porque lo ve demasiado viejo. "Le diría que si se ha cambiado el pañal"

A menudo, lo que arruina una cita no son los solteros bocachancla en 'First Dates', sino simple y llanamente la apariencia física. Pepa y Carlos tuvieron una cita entretenida, pero ella tuvo claro desde el principio que no saldría con él porque le pareció "un señor muy mayor".

No es país para viejos

Pepa tiene 59 años, trabaja como auxiliar de enfermería y vive en Alicante. Se considera una persona alegre, sincera y con un poquito de mala leche. Nada más llegar, le tiró los tejos a Carlos Sobera: "Podrías ser mi cita. Pibonazo que te llevas". El presentador salió del apuro preguntándole por su vida y ella le contó que su única relación duró 6 años y llevaba sola 25.

Carlos es de Valencia, tiene 64 años y trabaja como ingeniero técnico industrial. Dice que es una persona normal, honesta y mimosa. "No me ha gustado nada" pensó Pepa en cuanto lo vio entrar por la puerta. Por el contrario, a él le pareció muy guapa.

Pese a que la conversación era agradable, Pepa ya le había hecho la cruz desde el principio por su aspecto físico: "No me pega. Le iba a preguntar que si se había que cambiado el pañal".

Carlos le comentó que le gustaba el bricolaje y ella presumió de haberse fijado todos los sofás de su casa. A él le impresionó y le pareció muy atrevida y elegante. Sus halagos no consiguieron derretir la aversión de Pepa: "Ya sé que le he gustado. A la vista está".

Pepa hablaba por los codos y no le gustó que Carlos fuera más "p'adentro": "Te falta hacer más el cabra". Él admitió que lo de ser payaso no era lo suyo, aunque lo haría si fuera necesario. "No pegamos ni con Super Glue" se reafirmó ella.

Carlos contó que su intención era vivir con su pareja y Pepa se cerró en banda: "No quiero convivir con nadie. Cada uno en su casa". En la decisión final, ella tuvo claro que él no era lo que estaba buscando ("Me gusta un tío que lo vea y se me caigan las bragas") y él, aunque ella le había gustado, tampoco quería seguir conociéndola.

