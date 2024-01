'True Detective: Noche Polar' arrasa en HBO. La temporada 4 del drama criminal se merienda a otros éxitos de la cadena como 'Succession' y 'The White Lotus'

Parece que sí que había hambre para el regreso de 'True Detective' y es que la serie aterrizó la semana pasada en HBO con bastante fuerza en el primer episodio de 'Noche polar' y el segundo no es que no se haya quedado atrás, es que ha crecido en un 28% de espectadores.

En cifras: la 'Parte 2' alcanzó los 2.6 millones de espectadores a través de HBO y la plataforma Max. Una subida importante respecto a los 2 millones que obtuvo la 'Parte 1'. Un episodio que, en el acumulado de toda la semana pasada ha acumulado más de 7,5 millones de espectadores a través de todas las plataformas.

Esto la pone en la línea (o por encima) de lo que hizo la temporada 3 de 'True Detective', protagonizada por Mahershala Ali, y cuyo estreno alcanzó los 2,3 millones de espectadores... con una leve caída en el segundo capítulo. Sin embargo, se queda algo por debajo de las dos primeras temporadas (también es verdad que eran "otros tiempos" televisivos).

Detectives de éxito

Por ponernos a comparar con otras grandes series de la cadena/plataforma, este segundo episodio supera al inicio de la temporada 4 de 'Succession', que debutó con 2,3 millones de espectadores. También supera el record de otro de los fenómenos de la plataforma como fue 'The White Lotus' y su temporada 2, con también 2,3 millones en el mismo periodo.

Eso sí, se queda algo lejos de los datos que hicieron las grandes imbatibles de la temporada 2022/2023: 'La casa del dragón' debutó con 10 millones de espectadores mientras que 'The Last of Us' alcanzó los 4,7 millones en su estreno (y se llevó un millón más a la semana siguiente).

