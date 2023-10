Hoy en TV: un impresionante espectáculo que devolvió al mejor monstruo del cine de ciencia ficción de todos los tiempos toda su gloria

Muchos universos cinematográficos nacieron intentando seguir la estela de Marvel, pero muy pocos lograron realmente ser un éxito. Uno de los ejemplos más espectaculares es el del MonsterVerse, del cual ya hemos podido ver cuatro películas. La quinta llegará el año que viene y este mismo se estrenará también la serie 'Monarch: el legado de los monstruos' en Apple TV+. Sin embargo, el título que ahora nos interesa es el que lo originó todo: 'Godzilla'.

La mejor del MonsterVerse

Hollywood ya había intentando ofrecer su visión de este mítico monstruo del cine de ciencia ficción con un largometraje dirigido por Roland Emmerich en 1998 que no fue muy bien acogido. El nuevo intento a cargo de Gareth Edwards, quien ahora mismo tiene en cartel 'The Creator', tampoco genero un aplauso unánime, pero sí que estuvo más cerca del estilo de 'Japón bajo el terror del monstruo', la película que lo inició todo hace ya la friolera de 69 años.

Por ello, esta versión de 'Godzilla' prefiere no abusar de las apariciones de la brutal criatura y se centra en crear un clima de tensión, incidiendo además en la importancia del factor humano. Ahí que creo que la película brilla más cuando el peso dramático recae sobre Bryan Cranston, pero incluso después, cuando aparecen ciertos problemas, se agradece que un blockbuster de estas dimensiones intente potenciar este apartado. Y no que simplemente haya humanos haciendo cosas sin ton ni son.

Además, su componente de gran espectáculo está fuera de toda duda, pues Edwards muestra una capacidad envidiable para construir momentos puntuales con una fuerza visual atronadora. Ojo también además a lo mucho que aporta la música de Alexandre Desplat durante el tramo final para encontrar se punto único entre espectacularidad de primer orden y poderío emocional.

Su indiscutible éxito -costó 160 millones de dólares y recaudó 529- llevó a que apenas tres años después disfrutásemos con 'Kong: La Isla Calavera'. Ya en 2019 fue el turno de 'Godzilla: Rey de los Monstruos' y hace un par de años no llegaba el esperado crossover 'Godzilla vs. Kong'. Por mi parte, creo que 'Godzilla' es la mejor de todas ellas y hoy podéis recuperarla en Be Mad a partir de las 22:00.

