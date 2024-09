Hoy en TV, una de las mejores películas de ciencia ficción de los 90 que fracasó injustamente en cines. Una aventura repleta de estrellas que casi se carga la carrera de su director

Hay gente que hace una equivocada equivalencia entre que una película sea buena y tenga éxito en taquilla. Lo cierto es que muchos largometrajes entre flojos y lamentables arrasan en cines, mientras que no pocas joyas del séptimo arte sufrieron sonados fracasos durante su paso por la gran pantalla. Hoy vengo a hablaros de un título que pertenece al segundo grupo y que casi se carga la carrera de Tim Burton. Me refiero a 'Mars Attacks'.

En su momento, 'Mars Attacks' fue un caso bastante especial, ya que Burton venía de haberse dado un capricho con la excelente 'Ed Wood' que funcionó muy bien en críticas pero bastante mal en lo económico y con la necesidad de reafirmar el atractivo comercial de su cine tras dejar atrás las lucrativas aventuras de Batman. Para ello contó con un reparto repleto de rostros conocidos y un generoso presupuesto de 80 millones de dólares con el objetivo de hacer una película inspirada en una famoso colección de cromos de ciencia ficción lanzada en los años 60.

Gran pinchazo

El resultado con 'Mars Attacks' fue inolvidable, ya que es una película en la que Burton pudo jugar a su antojo para rendir homenaje al cine de ciencia ficción de los años 50. Todo ello con ese toque tan personal de su cine y con una generosa dosis de humor con la que muchos no conectaron en el momento de su estreno. De hecho, sus críticas no fueron demasiado positivas, el público considera que es uno de sus cinco peores trabajos y además sufrió un duro golpe en taquilla.

Poco importa que a lo largo de su metraje aparezcan estrellas como Michael J. Fox, Jack Nicholson, Glenn Close, un Pierce Brosnan recién llegado de dar vida por primera vez a James Bond en 'Goldeneye', Annete Bening o Danny DeVito, ya que 'Mars Attacks' se hundió, sobre todo en los cines de Estados Unidos. Y es que allí apenas ingresó 37 millones de dólares cuando había costado 80, a los que hubo que sumar otros 20 en marketing. Es cierto que en el resto del mundo fue mejor, ya que internacionalmente sumó otros 63 millones, pero insuficientes para que Warner no perdiese dinero.

De hecho, 'Mars Attacks' fue la película por la que el estudio empezó a perder la fe en Burton, hasta el punto de que fue uno de los principales motivos para que el estudio cancelase 'Superman Lives', la película de DC que iba a convertir a Nicolas Cage en El hombre de acero. Tal y como recordaba mi compañero Jorge hace unos años, su impacto fue tal que casi provoca que el director de 'Bitelchús Bitelchús' abandonase Hollywood.

Por mi parte, no me cabe duda de que 'Mars Attacks' acabó siendo una película rentable -si ya lo fue otra famosa película de ciencia ficción estrenada un año antes que todabía arrastra la inmerecida fama de ser uno de los mayores fracasos de la historia...- tanto por las ventas en formato físico como por el merchandising, ya que esos alienígenas han debido ser una mina de oro. El problema es que entonces se esperaba un éxito colosal y no una película tan particular que abraza sin miedo el exceso y la estridencia.

Por mi parte, siempre he creído que 'Mars Attacks' es una película divertidísima -aunque reconozco que sitúo al menos a otros cinco trabajos de Burton por encima suyo-. Es cierto que quizá sea ligeramente desigual -seguramente su mayor problema esté en que el ritmo que imprime Burton sufre ciertos altibajos-, pero incluso en los momentos menos inspirados es un pasatiempo de primera que consigue recurrir de forma habitual al sinsentido pero con un objetivo claro. Y es que aquí no es que estemos ante un ejemplo de todo vale, sino ante una fiesta del absurdo en el que la propia resolución de la amenaza es la confirmación definitiva de que aquí hemos venido a pasárnoslo en grande.

Si os habéis quedado con ganas de recuperar 'Mars Attacks', la película dirigida por Tim Burton se emite esta tarde en Neox a partir de las 19:50. En el caso de que no queráis verla en televisión y tener que soportar los constantes cortes publicitarios, podéis verla en streaming, ya que está disponible en los catálogos de Max y de Movistar+.

