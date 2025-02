El western de John Wayne que brilla por ser único en toda su carrera. Una olvidada película del oeste en la que tuvo una compañera de lujo

En la carrera del legendario John Wayne hay infinidad de westerns memorables, desde 'La diligencia' hasta 'Rio Bravo' o 'El hombre que mató a Liberty Valance'. Sin embargo, hay uno que brilla por encima del resto pese a estar algo olvidado actualmente, ya que es la única secuela que hizo de una de sus grandes películas del oeste. Me refiero a 'El rifle y la biblia'.

Muchos sabréis que Wayne ganó su único Óscar por dar vida a Rooster Cogburn en 'Valor de Ley', una aclamada película dirigida por Henry Hathaway en 1969. Lo que no tantos recordarán es que El Duque retomó ese personaje apenas 6 años después en 'El rifle y la biblia', donde además estuvo acompañado por Katharine Hepburn, la única actriz ganadora de cuatro Óscar. Fue la primera y la última vez que trabajaron juntos.

Muy inferior

Siendo justos, algunos señalarán ahora que Wayne sí hizo alguna secuela, pero es que la leyenda de Hollywood se unió a la saga de 'The Three Mesquiteers' como sustituto de otro intérprete, por lo que no puede decirse que Stony Brooke sea un personaje realmente suyo. En el caso de Rooster Cogburn no hay duda posible.

Eso sí, que 'El rifle y la biblia' sea un western desconocido para muchos es algo comprensible, tanto porque su recibimiento crítico no fue especialmente entusiasta como porque su recorrido comercial fue muy inferior al de su predecesora. Además, Wayne aún hizo después otro western, 'El último pistolero', que tuvo el honor de ser el último de su carrera, por lo que obviamente es mucho más recordado.

Dirigida por Stuart Millar, 'El rifle y la biblia' cuenta cómo Rooster Cogburn recibe la misión de capturar a la banda de Hawk. Lo que no esperaba era encontrar por el camino con una arisca misionera cuyo padre fue asesinado por Hawk, por lo que deciden unir fuerzas para atrapar a los criminales.

Si tenéis ganas de verla, mucho me temo que 'El rifle y la biblia' no está disponible en ninguna plataforma de streaming española. Ni siquiera con la opción de alquilarla para tener acceso a ella.

