'Verónica' aterra al público internacional con abandonos a mitad de "la película más terrorífica de la historia"

Tras el estreno global en Netflix, el público internacional está aterrorizado con 'Verónica', la estupenda (y, paradójicamente, muy local) historia de terror, posesiones y espíritus dirigida por Paco Plaza. Ya hablamos de su extraordinaria atmósfera y su empleo de los referentes pop patrios para crear un ambiente cercano y reconocible, pero fuera de España la película está desbordando todas las expectativas.

Mantiene un 93% en Rotten Tomatoes y hasta hace poco estaba en un impecable 100%. ¿Por qué esta devoción? Se suceden en Twitter testimonios de espectadores que afirman que tuvieron que parar el film a la mitad, cuando hace su aparición uno de los fantasmas más memorables. O que no van a volver a pegar ojo. O, simplemente, que es una película de posesiones extraordinariamente bien hecha.

Medios como NME destacan un punto interesante y que sin duda habrá resultado atractivo a los espectadores no tan habituados a los reconocibles lugares y ambientes de la película: 'Verónica' está basada en hechos reales y logra que te lo creas.

Started watching Veronica on Netflix (huge REC fan so interested in anything Paco Plaza is involved in) but the demon walking down the hallway scene freaked me out so much I had to turn it off... #SuchAWuss pic.twitter.com/4oCcjQUJST