Si alguna vez te has preguntado qué estaba pasando en Finlandia durante la II Guerra Mundial, esta película da la respuesta

No hay mañana en que no despertemos aterrados por las noticias del genocidio que está ocurriendo en Gaza, hasta el punto en el que las cifras empiezan a ser triste rutina y no nos producen siquiera escalofríos: 61158 palestinos han muerto, de los que más de 17000 son niños. Una auténtica barbarie que es imposible que no sobrevuele cada hora y cada minuto de nuestro día. Que no hablemos y pensemos en el terror que Israel está provocando en un pueblo que se muere de hambre de manera literal y con cuyas ruinas ya están especulando países más poderosos en un ejercicio de desfachatez sin igual.

En este contexto de ahogo e impotencia al que estamos trágicamente acostumbrados, llega a nuestros cines una película como 'Never Alone (Nunca Más)', centrada en los judíos finlandeses que murieron durante la II Guerra Mundial a manos de los nazis. Y es imposible, ahora sí, verla con ojos inocentes sin suspirar ni pensar constantemente que este no era el momento de hacer otra película sobre lo mal que lo pasaron los judíos hace ocho décadas.

Desde el río

La película en sí, tratando de dejar fuera toda reinterpretación contemporánea, es interesante desde el punto de vista histórico: hemos visto mil películas sobre la II Guerra Mundial y el Holocausto, pero prácticamente ninguna sobre cómo se vivió en otros países, a priori alejados del conflicto, como Finlandia. Puede que el resultado no se aleje mucho del esquema que estamos acostumbrados a ver (un hombre se enfrenta a una sociedad que va en su contra tratando de salvar tantos judíos como pueda), pero Klaus Härö sabe dominar la cámara con cierto virtuosismo.

Su labor, es, de hecho, lo más destacable de la cinta: su estilo es clásico pero sutil, sus movimientos por los escenarios son agradables y nada fortuitos, y otorga clase a un guion ciertamente machacón en el que todo vuelve constantemente al mismo callejón sin salida que cada vez se va haciendo más y más estrecho. De hecho, la parte más interesante de la historia real, la que cuenta qué pasó tras la deportación de los judíos habitantes de Finlandia a Alemania, se muestra tan solo en el obligatorio texto wikipédico al final. Sabe a poco.

'Never Alone (Nunca Más)' es una película de corte clásico que no depara ninguna sorpresa, pero sí muestra unos personajes bien estructurados, una trama bien dirigida que se sigue sin problemas y deja la sensación de saber un poquito más sobre el conflicto más importante del siglo XXI. Su único pecado, de hecho, es que ella misma parece anacrónica, estar fuera de su tiempo, verse relegada a ser "una más" entre las decenas de películas similares que nos llegan todos los años.

Hasta el mar

Aunque trata de revestirse con distintos puntos de vista y mostrar personajes complejos, la película no puede evitar caer en una simpleza alarmante, un cuento de buenos contra malos y héroes contra villanos con el que, a estas alturas, es difícil empatizar: todos los de un bando cantan el sabbath y hablan de manera sosegada, sin decir una palabra más alta que otra, mientras que todos los del otro son amenazantes, malvados, gritones y faltosos. Es una lección de historia, sí, pero que suena a cuento infantil.

Lo más interesante de 'Never Alone (Nunca Más)' son las dudas de su protagonista, convencido de que la cosa no irá a más y los nazis nunca conseguirán traspasar las fronteras de Finlandia, llegando a aconsejar, de manera equivocada, que ninguno emigre, para luchar todos juntos al sistema desde dentro. Obviamente, un sistema carcomido desde dentro es imposible arreglarlo, y la parte realmente interesante de esta historia es el arrepentimiento posterior, la lágrima por lo que pudo ser y no fue, el dolor de poder haber salvado vidas y no hacerlo.

'Never Alone (Nunca Más)' no nace con la intención de ser una obra esencial del cine sobre la II Guerra Mundial, ni trata de ser una nueva 'La Lista de Schindler'. Simplemente, trata de arrojar luz sobre una historia de la historia opacada por todo lo que estaba pasando al mismo tiempo. Desde ese punto de vista es, sin duda, apreciable e interesante, e incluso se pueden excusar sus errores narrativos en aras de una historia fascinante. Tristemente, es imposible olvidar durante todo el metraje que, mientras están intentando darnos pena con la historia de un terrorífico Holocausto, en Gaza está teniendo lugar otro. No es, bajo ningún concepto, una mala película, pero, definitivamente, no era el momento de estrenarla.

