'El cuento de la criada' recupera el pulso con una intensa temporada 5 que finaliza dejando un rumbo incierto para June y Serena

Hay cierta cíclica en cómo ha comenzado y terminado la temporada 5 de 'El cuento de la criada'. El inicio prometía que el centro de estos episodios estaría protagonizado por una guerra entre June y Serena pronto, como tantas promesas lanzadas por la distopía que podemos ver en HBO Max, el guion de Bruce Miller se iba por las ramas.

Que no quiere decir que la serie no haya dado peso en el enfrentamiento y las diferencias entre los personajes de Elisabeth Moss e Yvonne Strahovsky, pero al igual que esa revolución que nunca llega, la exploración ha tomado otros derroteros en pro de indagar en aspectos más cotidianos dentro de la vida de heroína y antiheroína.

Y es que, lo que podría haber sido una lucha o, al menos, una historia de venganza servida en plato frío (ambas tienen motivos de sobra para ello), el guion las ha ido poniendo frente a frente como dos caras de una misma moneda... y aquí, como dije hace unas semanas, sale ganando Serena frente a una desquiciada y trastocada June.

Menos June, más equilibrio

Puede que precisamente sea el dar más espacio a lo que no es June y "sus movidas" lo que ha causado que esta temporada me haya resultado bastante más interesante que las anteriores. Lo que no significa que no haya tenido igualmente mucho peso ya que hemos tenido un par de episodios muy centrados en ella en el tramo central.

El guion de Bruce Miller se ha preocupado por dar algo más de peso a las tramas políticas en Gilead y sus intenciones "aperturistas" mientras, de paso, sigue recordándonos que es un mundo enteramente patriarcal y misógino. Es, quizás, la temporada que más ha ido contando la "condiciones de servicio de Gilead", las reglas tácitas de la sociedad y cómo funcionan las cosas si enviudas.

Pero, si bien creo que esta temporada es bastante equilibrada, no logra deshacerse de los vicios de siempre como el desarrollo y solución "a conveniencia" de las tramas. Ya conocemos los trucos y resortes de guion que, si bien buscan el efectismo, sabemos que las cosas no van a tocarse demasiado porque (casi) nunca lo hacen.

Esto lo que termina causando es cierta indiferencia, cuando no escepticismo, cuando vemos, por ejemplo, a Janine siendo envenenada o a June a punto de ser ejecutada. La ejecución, valga la redundancia, de estas escenas carece de la emoción necesaria porque la serie es mucho más conservadora de lo que promete.

Y aquí reconozco que más allá de temas de guion, creo que se desluce algo por una dirección ligeramente descuidada. Algo más convencional de lo habitual. Independientemente de esa diferencia entre lo que se promete y lo que termina siendo entregado, creo que en líneas generales, esta temporada 5 de 'El cuento de la criada' ha recuperado el pulso respecto a las anteriores.

Es intensa y tiene sus tramos algo duros pero también se muestra más comedida en cuanto a su gusto por recrearse en la violencia y la tortura (que también tiene). Ahora habrá qué ver qué depara a June y Serena en el nuevo (y literal) rumbo que toma su vida.