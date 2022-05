'Dónde está Anne Frank': Ari Folman vuelve a la animación con su imaginativa reinvención de 'El diario de Ana Frank'

Esta semana pasada llegó a la cartelera española 'Dónde está Anne Frank', la nueva película de animación de Ari Folman. El director israelí ya entró pisando fuerte con la cinta de culto 'Vals con Bashir' y arrasó en crítica y aficionados con 'El Congreso', otro clásico del cine moderno en el mezclaba animación con imagen real. 'Dónde está Anne Frank' es su última incursión en este campo y llega a los cines tras su paso por festivales como Cannes o Sitges.

El diario de Ana Frank

Todo el mundo conoce de sobra la historia de Ana Frank, aquella niña judía que vivió escondida junto a su familia en Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial hasta que finalmente fueron descubiertos y llevados a un campo de concentración. La pequeña Anne plasmó estas vivencias en su diario personal. En él, Anne se dirigía a su amiga imaginaria, Kitty, a quien le iba contando anécdotas de su día a día, sus inquietudes, miedos, problemas de convivencia, su primer amor...

'El diario de Ana Frank' fue publicado a posteriori y convertido en una de las novelas más famosas de la historia. En la actualidad, la casa donde Anne Frank vivió es uno de los puntos turísticos imprescindibles de Ámsterdam, donde se conservan también los originales de dichos diarios. Es aquí donde comienza la historia de 'Dónde está Anne Frank'.

Querida Kitty

¿Qué pasaría si la amiga imaginaria de Anne Frank se hiciera real en nuestros días? Tal como se plantea en la premisa, Kitty se materializa en la propia casa de Anne Frank. Desorientada al no hallar ni rastro de Anne y su familia, huye del lugar en su busca, enfrentándose al mundo actual que es muy distinto al que su amiga describía en su diario. En su aventura particular, Kitty encontrará aliados como Peter, un ladronzuelo que le enseñará a adaptarse al mundo moderno.

No es la primera vez que Ari Folman se acerca a un personaje como Anne Frank, ya que en 2017 participó en la adaptación de 'El diario de Anne Frank' a novela gráfica y repitió más adelante con la adaptación de esta película al mismo medio.

El espíritu de Anne Frank

En esta película vemos cómo, al llegar Kitty a nuestro presente, observa con horror cómo muchos de los problemas que ya existían en el momento en que Anne escribió su diario, problemas que confiaba que se solucionarían aún persisten tiempo después, como el rechazo a las personas extranjeras.

En la cinta, Folman confronta la ingenuidad de este personaje, creado por una niña que creía en la bondad de las personas a pesar de estar sufriendo la crueldad de las mismas, con esa nueva realidad más avanzada. La película transmite un profundo mensaje antibelicista, ensalzando la amabilidad y la empatía frente al odio y el rechazo.

Es cierto que 'Dónde está Anne Frank' no guarda demasiadas sorpresas para el espectador, no cuenta nada que realmente no se imagine nada más leer la sinopsis. No obstante, si algo brilla especialmente de esta historia es el sincero optimismo que transmite, recuperando el espíritu de Anne Frank, aquel que consiguió transmitir a través de sus palabras: mantener la esperanza hasta en los momentos más oscuros.

Todo ello acompañado de una animación preciosa, con un diseño de personajes muy agradable a la vista y una estética colorida y vistosa, como ya es habitual en este director.

Al contrario que sus obras audiovisuales anteriores, 'Dónde está Anne Frank' es una película que podrán disfrutar niños y mayores. Sus jóvenes protagonistas y las aventuras que corren en esa búsqueda de Anne Frank pueden interesar a un público joven mientras que su reflexión sobre ciertos problemas sociales en la actualidad apela a un público más amplio.

La última y más accesible película de Ari Folman ya está en cartelera y os recordamos que podéis ir a ver 'Dónde está Anne Frank' a la Fiesta del Cine.