Dura poco más de 3 horas y está en Netflix: esta miniserie de anime nos da una intrigante historia de ciencia ficción a la que le cuesta despegar con sus gráficos de PS2

Netflix ha empezado fuerte el año con estrenos de anime, y entre continuaciones como 'Record of Ragnarok' y la inminente quinta temporada de 'Aggretsuko', se ha colado una serie original de manera un poquito más de tapadillo. 'Make My Day' es una nueva apuesta por los animes de ciencia ficción, con una historia contenida de esas que nos muestran qué pasa cuando los humanos tocan donde no deben.

La llegada del Enjambre

'Make My Day' es una serie de ocho episodios dirigida por Makoto Honda y que ya está disponible en Netflix. Guionizada por Yumiko Yoshizawa, está basada en una historia original de Yasuo Ohtagaki, el autor de 'Moonlight Mile' y 'Mobile Suit Gundam Thunderbolt'.

Con ciertos puntitos de terror, el anime nos presenta una historia de ciencia ficción con los mejores tropos del género, pero que consigue desmarcarse gracias a la humanidad de su protagonista y a una estética muy bien definida.

La historia se ambienta en un planeta hostil y congelado, donde los habitantes sobreviven lo mejor que pueden y se ha establecido una gigantesca prisión donde los condenados trabajan a destajo en las minas subterráneas. Para ganarse el pan y ayudar a su familia, Jim empieza a trabajar como guardia de la prisión, pero unas extrañas criaturas conocidas como el Enjambre un día surgen del interior del planeta y comienzan a devorar todo a su paso.

Así que tenemos una historia de supervivencia, donde un grupo de humanos tendrán que dejar sus diferencias y rencillas de lado para poder sobrevivir y, sobre todo, mantener su humanidad. El ritmo del anime es muy bueno, desengranando poquito a poco la trama y el pasado de los personajes, y equilibrando bien la acción y los momentos donde se acerca más al terror de 'Alien'.

2004: Odisea en Sim City

Sin embargo, el mayor elemento que tiene 'Make My Day' en su contra es su apartado visual. Muchos animes tienen una historia muy regulera o un ritmo pésimo, pero te mantiene enganchado solo por lo increíblemente bonita que es la animación. 'Make My Day' no es uno de estos animes.

Y es una pena, porque realmente la historia tiene un buen ritmo y los elementos necesarios para que te pique el gusanillo, incluyendo un protagonista con el que es fácil conectar desde el primer momento y una trama muy, muy emocional. Pero para poder seguir adelante tienes que sufrir el desastroso acabado visual, que parece que se quedó allá por la PS2 o que se ha modelado toda la serie en 'Los Sims 2'.

Esta es otra producción de 5 Inc., quienes ya estrenaron 'Exception' también en Netflix el año pasado. La verdad es que 'Make My Day' mejora un poco frente a la anterior serie del estudio, porque el diseño de personajes es mucho más natural y expresivo. Además, tras el choque inicial te terminas acostumbrando al estilo de animación, pero es una pena porque la animación va a ser una barrera muy difícil de sortear para quienes comiencen a ver la serie.

A su favor, hay que decir que 'Make My Day' tiene un doblaje maravilloso, tanto en japonés como en castellano, y es precisamente lo que consigue que los personajes parezcan mucho más humanos y reales, y también arreglar un poco la animación tan limitada.

Aún así, 'Make My Day' nos ofrece una inquietante historia de ciencia ficción, con una apuesta muy interesante con sus criaturas alienígenas, y un lore muy rico que merece la pena ser explorado. No falta tampoco la crítica social del género, haciendo hincapié en la explotación desorbitada de los recursos naturales y de las diferencias abismales de estratos sociales, así como de los sacrificios que a menudo deben hacer los más pobres para ser tratados como personas.

Con lo que, a pesar de que su estilo visual juega mucho en su contra, 'Make My Day' sigue siendo una emocional apuesta para los amantes de la ciencia ficción.