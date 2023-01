Dura poco más de una hora y es cautivadora: un bellísimo y oscuro cuento en forma de miniserie de anime del estudio de 'The Ancient Magus' Bride'

Para los fans de 'The Girl from the Other Side' ('Totsukuni no Shōjo') que esperaban con ansias una adaptación a anime, la serie todavía se hace de rogar.

Eso sí, primero llegó un pequeño corto de animación, y ya en 2022 Wit Studio repitió de nuevo adaptando el manga de Nagabe en un formato un poquito más largo. En Japón, 'The Girl From the Other Side' se lanzó directamente en DVD, pero en el resto del mundo hemos podido disfrutarla en streaming dividida a modo de una pequeña miniserie a través de Crunchyroll.

Caminando entre dos mundos

Con poco más de 70 minutos de duración, la historia se centra en Shiva, una niña pequeña que ha sido abandonada en el bosque y rescatada por un monstruo muy extraño pero agradable. El mundo interior está habitado por los humanos, mientras que los monstruos viven en el exterior y pueden maldecirte con solo tocarte... pero Shiva es acogida por esta criatura, al que comienza a llamar "Profesor" y quien empieza a cuidar de ella.

'The Girl From the Other Side' es un cuento encantador, pero también muy melancólico e incluso desgarrador. Tiene muchos elementos de cuento clásico, y todo en la atmósfera y el tono pausado con el que está narrado tiene esa esencia de fábula clásica con un puntito mucho más oscuro de lo que se deja ver en un principio.

El dibujo original de Nagabe es una preciosidad, y desde Wit Studio han conseguido encontrar un buen equilibrio al convertirlo a anime, con una línea muy orgánica y suelta y un color suave que da la sensación de que estamos viviendo dentro de una ilustración. Toda la animación está llena de movimiento y textura, y a pesar de que el estilo pueda parecer sencilla de entrada, cada plano es una pequeña obra de arte de principio a fin.

Si el estilo de 'El cuento de la princesa Kaguya' de Ghibli os gustó, 'The Girl From the Other Side' camina muy cerca y con mucha ternura, llegando incluso a recurrir a secuencias muy caóticas animadas a lápiz durante los momentos más introspectivos.

'The Girl from the Other Side' es una historia cautivadora y tierna, sobre todo por la preciosa relación que desarrollan Shiva y Profesor, pero en la que tampoco falta la oscuridad. El mundo que nos presenta la miniserie es hostil y con monstruos de muchos aspectos, con un buen equilibrio entre un ambiente precioso de fantasía casi costumbrista y sus puntos de terror gótico lleno de criaturas macabras.

Al igual que los protagonistas de 'Más allá del jardín', Shiva y Profesor se embarcan en un viaje a través del bosque para enfrentarse a las criaturas que puedan haber en él. y es un viaje que merece la pena seguir simplemente por lo bonito y evocativo que es.

Eso sí, lógicamente una pequeña miniserie no da para abarca la profundidad de una serie de manga de 11 volúmenes, con lo que mucho material se pierde. Si lo que esperáis son profundas explicaciones a todos los misterios que se nos presentan, como qué fue del pasado de Profesor, el origen de la maldición o quién es esa "madre", saldréis muy decepcionados.

Y si esperáis un final absolutamente feliz de cuento de hadas, 'The Girl From the Other Side' te deja un sabor agridulce y un poquito roto por dentro... pero de una manera extrañamente satisfactoria.

'The Girl from The Other Side' es un cuento melancólico y tierno donde sus protagonistas y su estilo visual brillan por encima de todo. Es una introducción perfecta a la historia, y definitivamente deja con ganas de que Wit Studio se atreva en el futuro a realizar una adaptación completa.

